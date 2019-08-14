Milli Piyango ihalesini 10 yıllığına Sisal-Şans Ortak Girişimi kazandı.

Sisal-Şans Ortak Girişimi, 9.3 milyar TL hasılattan yüzde 9.5 komisyon teklif etti. Grubun taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü net değerinin 28 milyar 119 milyon TL olduğu açıklandı.

Milli Piyango çekilişleriyle ilgili son dönemde birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların çoğu yersizdi ama son yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazananın hâlâ ortaya çıkmaması insanların kafasında soru işareti oluşturdu.

İhaleyi kazananlara iki önerim var; çekilişler, internet ve isteyen TV kanallarından canlı yayımlansın.

İkinci önerim ise, çekilişlerde büyük ikramiyeyi kazananların kimliklerinin açıklanması. Birçok ülkede olduğu gibi talihliler, ellerinde kazandıkları ikramiyeyi yazan büyük çekle poz versinler. Bu fotoğrafın çekilmesi için yasa çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Böylece kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. Bilet alacaklar da büyük ikramiye çıkarsa medyanın önüne çıkacağını önceden bilmiş olurlar. Milli Piyango da kendi reklamını bedavaya yapmış olur.