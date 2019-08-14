Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Piyangoyu kazanan açıklansın
MEVLÜT TEZEL
14 Ağustos 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Piyangoyu kazanan açıklansın

Milli Piyango ihalesini 10 yıllığına Sisal-Şans Ortak Girişimi kazandı.
Sisal-Şans Ortak Girişimi, 9.3 milyar TL hasılattan yüzde 9.5 komisyon teklif etti. Grubun taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü net değerinin 28 milyar 119 milyon TL olduğu açıklandı.
Milli Piyango çekilişleriyle ilgili son dönemde birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların çoğu yersizdi ama son yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazananın hâlâ ortaya çıkmaması insanların kafasında soru işareti oluşturdu.
İhaleyi kazananlara iki önerim var; çekilişler, internet ve isteyen TV kanallarından canlı yayımlansın.
İkinci önerim ise, çekilişlerde büyük ikramiyeyi kazananların kimliklerinin açıklanması. Birçok ülkede olduğu gibi talihliler, ellerinde kazandıkları ikramiyeyi yazan büyük çekle poz versinler. Bu fotoğrafın çekilmesi için yasa çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Böylece kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. Bilet alacaklar da büyük ikramiye çıkarsa medyanın önüne çıkacağını önceden bilmiş olurlar. Milli Piyango da kendi reklamını bedavaya yapmış olur.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN