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MEVLÜT TEZEL
14 Ağustos 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Sorsan çevreciyiz derler

Bu fotoğraf, Bodrum-Güvercinlik yolu üzerinde çekildi. Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden tatilcilerin araçlarından dışarıya atılan çöpler bunlar. Bir de piknik alanlarını ve sahilleri düşünün! Birçok turistik bölgede aynı sorun yaşanıyor.
Yerlere sorumsuzca atılan çöpleri toplamak ise büyük maliyet. Tatilde Bodrum'daydım, önümde giden birkaç 34 plakalı araçtan dışarıya pet su şişesi, sigara paketi fırlatılmasına şahit oldum.
Genelleme yapmak istemem ama araçtan çöp atanların Twitter, Instagram hesabına girseniz mutlaka 'Kaz Dağları'na dokunma', 'Nükleer enerjiye hayır' diye paylaşımlar görürsünüz!

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