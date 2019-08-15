Bir dönem Ata Demirer'le aşk yaşayan Aslı Turanlı, Deniz Akkaya'yla bir video paylaştı. Akkaya'nın, Turanlı'ya, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar..." dediği duyuldu. Turanlı da tepki çeken bu paylaşımdan hemen sonra videoyu sildi. Bazı takipçiler Turanlı'nın, Ata Demirer'e gönderme yaptığını ileri sürdü. Turanlı'nın bu videoyu paylaşması gerçekten utanç verici. Lafın Demirer'e gideceğini düşünmeliydi. Yoksa böyle olmasını mı istedi? Estetik ve makyaj güzeli Akkaya'ya ise tek bir sorum olacak: Fotoğraftaki bu kadınla arkadaş olur muydun?