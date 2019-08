Demet Akalın, konser vereceği Çeşme'ye gitmek için yeni İzmir-İstanbul otoyolunu tercih etti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yolla ilgili şu paylaşımlarda bulundu:"İki saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol. Pahalı dendi de. İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize.Yeni yol miss".



BOYKOT TEHDİDİ!

Ve beklenen oldu, Akalın anında sosyal medyada linç edildi, iktidara yalakalık yapmakla suçlandı. Oysa Akalın'ın dediği gibi yeni yol mis. Daha önce örnekleriyle açıkladım. İki kişi İzmir'den İstanbul'a yeni otobanı kullanarak daha kısa sürede ve daha ucuza gidebilir. Akalın da İtalya'dan örnek vermiş. Bu tür özel otobanlar birçok ülkede paralı. Bu linç takımı organize hareket ediyor. Onlara göre iktidarın yaptığı her şey kötü, her icraatı yerin dibine sokulmalı. Özellikle sanatçıları baskı altına alıyorlar.

İyi yorum yapmamaları için korkutuyorlar. Ve bunda da belli ölçüde başarılı oluyorlar.

Birçok sanatçı, dost sohbetlerinde hükümetin güzel icraatlarından bahsediyor ama Twitter'a yazmaya korkuyor.

Bu linçci tayfanın bir diğer yöntemi de; sanatçıların konser, gösteri ve filmlerine gidilmemesi için boykot çağrısında bulunmak. Haliyle bazı sanatçılar da iktidarın icraatları hakkında olumlu yorumda bulunmaya korkuyor. Hükümeti seven birçok sanatçı maddi zarar görmemek ve linç edilmemek için ölü taklidi yapıyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve BKM grubundan bazı uyanık sanatçılar da çevre, internet düzenlemesi gibi konularda sembolik ya da şirin eleştirilerde bulunarak kendi seyirci kitlelerinden puan topluyorlar. Çünkü eğlence ve sanatsal etkinliklere en çok para harcayan kitle beyaz Türkler ve muhalifler. Yani sosyal medya muhalifliğinin bir de ekonomik boyutu var!

Ne yazık ki ülkemizdeki kutuplaşma, muhalif olmayan sanatçıyı bile muhalif yapıyor!

Linççi tayfa, sanatçıları uzmanı olmadıkları konularda bile muhalif olmaya zorluyor. Bu aslında derin analiz gerektiren bir konu.

Özetle, Akalın yazdıklarında haklı ama linç edildiğiyle kalıyor!