İstanbul Bayrampaşa halinde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesleri bir vatandaş görüntülemiş.

Havaların ısınmasıyla birlikte tarım ürünlerinde verim arttı, fiyatlar düştü. Ancak vatandaş daha ucuza meyvesebze yiyecekken bazı halci ve pazarcılar, domatesi halka ucuza satmak yerine çöpe döküyor.

Çünkü az emek gerektiren, haksız kazanca dayalı düzenin bozulmasını istemiyorlar.

Yerel seçimlerden önce meyve ve sebzedeki fiyat artışı, muhalefet malzemesi yapılmıştı. Hükümet özveride bulunup tanzim satış noktaları açarak hal, pazar ve market üçgeninde halkı kazıklayanlara ders vermişti. 2019 bitmeden yürürlüğe gireceği açıklanan Hal Yasası acilen hayata geçmeli. Önümüz sonbahar, sonra kış! Halcilerin, aracı firmaların ve pazarcının insafına kalırsak vay halimize!

O güzelim domatesleri çöpe atmak vatan hainliğidir.

Bu ekonomi teröristlerine gereken yanıt verilmeli!