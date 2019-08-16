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MEVLÜT TEZEL
16 Ağustos 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Çocukların günahı ne?

Yeni eşi Kıvılcım Ural ve kızıyla Bodrum'da tatilde olan Kaan Tangöze, iki oğlunu görmek için eski eşi Seçkin Piriler'in oturduğu Gündoğan'daki yazlığa gitti. Ancak Tangöze'nin oğulları Hakan ve Volkan evden çıkıp onunla gitmek istemedi. Evin önünde dakikalarca bekleyen Tangöze, art arda sigara yaktı. Yarım saat sonra Piriler, oğullarıyla balkonda göründü. Tangöze, oğullarına kendisiyle gelmeleri konusunda dil döktü, sarılıp öptü ve sonunda onları ikna etti. İşte boşanmış bir babanın dramı... Rock star da olsan, parçalanmış ailelerde buna benzer dramlar yaşanıyor. Yanıtlanması gereken soru şu: Çocuklar neden babalarıyla gitmek istemedi? İki insan anlaşamamış ve ayrılmış olabilir ama çocukların günahı ne? Elbette Tangöze'nin de büyük hataları var ama çocuklar, eski eşe karşı silah olarak kullanılmamalı.

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