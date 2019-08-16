Liverpool-Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinde düdük çalarak tarihe geçen Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, başarılı yönetimiyle beğeni topladı.

Bu seviyede bir maçı birkaç hata dışında iyi yönetmesi, kadın hakemliği adına büyük başarı. Doğaları gereği kadın hakemler eyyam yapmaz diye düşünüyorum.

Sahalarda daha fazla kadın hakem görmeliyiz.

Herkes Frappart'ı konuşurken, ilk kadın orta hakemimiz Lale Orta şu tweet'i attı:

"Yıl 1990... Ben dünyaya biraz erken geldim sanırım. GSSarıyer Süper Lig maçından sonra 'Dünyanın neresinde kadın hakem görüldü' diye eleştirenler olmuştu..." Orta, 1999 yılında Sakaryaspor– Ankaragücü maçını da yöneterek ilk kadın orta hakem olma gururunu yaşamıştı. Nereden nereye… Şimdi 'Frappart, Süper Lig'de maç yönetsin' diye yorumlar yapılıyor. İlkleri gerçekleştirme konusunda iyiyiz ama ilkleri eleştirmede de üstümüze yok...