Kadın hakem yönetti, Beşiktaş taraftarı tezahürat yaptı, maç heyecan doluydu ve Liverpool, İstanbul'da penaltılara kalan bir finali daha kazandı.

Süper Kupa finali her şeyiyle keyifliydi.

2005'te Liverpool- Milan arasında oynanıp penaltılara kalan 3-3'lük efsane Şampiyonlar Ligi finalini de hesaba katarsak; İstanbul, yine muhteşem finallerin şehri olarak hafızalara kazındı.

UEFA, İstanbul'a daha çok final maçı vermeli.



REKLAMINI YAPMAYIN

Bu keyifli gecenin tek tatsız olayı, bir YouTuber'ın sahaya girmesiydi. İsmini yazmayacağım çünkü adam her şeyi kendi reklamını yapmak için organize etmiş. Tribünden sahaya girerken kendisini çekmesi için arkadaşlarını ayarlamış. Arkadaşları, sosyal medyada konuşulsun, takipçi kazansın diye adamın takma ismini bağırarak görüntüyü çekip paylaştı. Medyada; bu adamın bütün özellikleri, sosyal medya hesapları detaylı bir şekilde yazıldı. Hâlbuki haber yapılırken adamın ismi bile yazılmamalı.

Çünkü her tepki ona kazanç olarak dönüyor.

Neyse ki, adamın kötü niyetini anlayanlar onu takip etmeyi bırakmış. 6222 sayılı kanuna (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) göre; bu şahıs yasak alana girdiği, müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozduğu için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

İşte çok konuşulan ama fazla uygulanmayan 6222 sayılı kanunu uygulama fırsatı. Bu rezil adam hapis cezası alırsa, bundan sonra sahaya girmeye cesaret eden olmaz. Ceza almazsa canı sıkılan, ünlü olmak isteyen herkes sahaya girer!