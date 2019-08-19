Reynmen, ilk konserini Çeşme'de verdi. Loca fiyatlarının 15 ile 40 bin TL arasında değiştiği iddia edilen konserde, Reynmen sahnede sadece 40 dakika kalıp sekiz parça seslendirdi. Kim Reynmen'in sekiz şarkısını dinlemek için 40 bin lira verir? Jennifer Lopez konserindeki loca fiyatları çok gündem olunca 'Biz de yüksek fiyatta loca bileti açıklayalım' mı dediler acaba? Asıl fiyasko, Reynmen'in konserde şarkılarını playback seslendirmesiydi. Yoksa Reynmen'in doğal sesi iyi değil mi? Şarkı kayıtlarındaki efekt ve ses oynamaları çok mu fazla? Reynmen kendi sesine güvenmiyor mu?