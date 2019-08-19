Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Reynmen’in sesi gerçek mi?
MEVLÜT TEZEL
19 Ağustos 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Reynmen’in sesi gerçek mi?

Reynmen, ilk konserini Çeşme'de verdi. Loca fiyatlarının 15 ile 40 bin TL arasında değiştiği iddia edilen konserde, Reynmen sahnede sadece 40 dakika kalıp sekiz parça seslendirdi. Kim Reynmen'in sekiz şarkısını dinlemek için 40 bin lira verir? Jennifer Lopez konserindeki loca fiyatları çok gündem olunca 'Biz de yüksek fiyatta loca bileti açıklayalım' mı dediler acaba? Asıl fiyasko, Reynmen'in konserde şarkılarını playback seslendirmesiydi. Yoksa Reynmen'in doğal sesi iyi değil mi? Şarkı kayıtlarındaki efekt ve ses oynamaları çok mu fazla? Reynmen kendi sesine güvenmiyor mu?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN