İstanbul'da aşırı yağmurlarla birlikte yaşanan su baskınlarından sonra gözler şehrin yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Ama İmamoğlu'nun tayin ettiği vekil bile "Bugün ulaşma imkanı olmadı" diye açıklama yaptı.

Vekilinin bile ulaşamadığı İmamoğlu, Bodrum'da bir teknede görüntülenince tatilde olduğu anlaşıldı.

Elbette kimse İmamoğlu'ndan kısa sürede büyük icraatlar yapmasını beklemiyordu.

Yoğun seçim temposu yüzünden, göreve geldikten kısa süre sonra tatile çıkması da normal karşılandı. Ama ikinci kez tatile çıkmanın alemi ne? Hem de meteoroloji günler öncesinden uyarmasına rağmen!

Mazbatayı alma sürecinde "16 milyon İstanbullu'nun kaybedecek bir saniyesi yok" diyen adam, sürekli gezip duruyor, 60 gündür misafir ağırlıyor. Yaptığı tek icraat yok.

İmamoğlu bir de halkın eleştirilerine "Boş konuşan boş konuşuyor zaten, makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen! Bizim tatilimiz de şeffaf" diye karşılık verdi.

Tatilin şeffaf olmayanı da varmış, öğrenmiş olduk. Şeffaf tatil olunca, görev ihmal edilmemiş mi oluyor yani?

Makamının 200 metre ilerisindeki Haşim İşcan Geçidi'nde bir insan boğuldu!

Vatandaş boş konuşuyor öyle mi? Sayın İmamoğlu, halk her şeyi görüyor ve hiç de boş konuşmuyor. İşte halkın sosyal medyadaki paylaşımlarından bazı örnekler:

- 'Su derin mi başkanım, boy verin'

- 'Sendeki bu sevgi, İstanbul'u da bir aşk şehri olan Venedik yaptı ya helal olsun büyük başkan. Yalnız gondollar eksik, o da olsa, gondolda alışveriş keyfi olacak'

- 'Tatlı suda yüzmeyi sevmez başkan'

- 'Bodrum'u İstanbul'a getirdi daha ne istiyorsunuz'

- 'Şovmen olduğunu başından beri söyledik. Bu adam babadan zengin, ne anlar icraattan, hizmetten.'

- "Ehl-i keyf bir adam. Arkadaşlar, bu kafadaki adamların bir vizyonu olmaz baştan diyeyim...

Bazıları da çıkmış, adama iş yaptırmazlar diyor. Yahu bu adamın zaten bir şey yapacağı yok, kısmetine bir rüzgarla iş başına geldi. Göreceksiniz bir sene sonra herkes 'Acaba yanlış mı yaptık?' diyecek..."



'ADAM SEYYAH ÇIKTI'

- "...Bu adamın amacı mağduriyetlere oynayıp Cumhurbaşkanlığı'na kapak atmak.

Belediye falan umrunda değil..."

- "Erdoğan bir hafta tatile gidince 'öldü' dedikoduları çıkıyordu. Ekrem '1 dakika vaktimiz yok' diyordu, adam seyyah çıktı."

- "Ücretsiz suyumuz tamam.

Ekmek ve sütümüz kaldı.

Her şey çok güzel olacak"

- "Su bedava olacak dedi, bak oldu."