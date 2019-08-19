Bolu'da Engin Ö. isimli kişi bir otoparkın beşinci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Polis, Engin'i aşağıya inmeye zor ikna etti. Aşağıda toplanan kalabalık ise gülerek sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Normalde intihar etmek isteyen birini gördüğünüzde paniğe kapılırsınız, üzülürsünüz.

Bu olayı, gülerek sosyal medyadan canlı yayınlamak nasıl bir ruh halidir?

Bu yaşananlar 'Black Mirror' dizisinin efsane 'White Bear' bölümünü hatırlattı bana. Akıllı telefonların, insanı gerçek yaşamdan koparttığı kesin...