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MEVLÜT TEZEL
19 Ağustos 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Yerli Black Mirror!

Bolu'da Engin Ö. isimli kişi bir otoparkın beşinci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Polis, Engin'i aşağıya inmeye zor ikna etti. Aşağıda toplanan kalabalık ise gülerek canlı yayın yaptı.
Normalde intihar etmek isteyen birini gördüğünüzde paniğe kapılırsınız, üzülürsünüz.
Bu olayı, gülerek sosyal medyadan canlı yayınlamak nasıl bir ruh halidir?
Bu yaşananlar '' dizisinin efsane 'White Bear' bölümünü hatırlattı bana. Akıllı telefonların, insanı gerçek yaşamdan koparttığı kesin...

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