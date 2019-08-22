Daha önce Güneydoğu'daki bazı belediyelere atanan kayyumlar, yıllardır çözülmeyen altyapı sorunlarını halledince ve teröre giden kaynakları kesince, bölge halkının hayır duasını almıştı. Her gün şehit haberleri gelen Hakkari'de 3 bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti yapıldı, 100 yataklı otel inşaatına yakında başlanacak. Cudi Dağı bile turizme açıldı, yamaç paraşütü yapılıyor.

PKK'nın dört yıl önce çukur kazıp patlayıcı infilak ettirmesi sonucu yıkılan Diyarbakır'ın Sur ilçesi, devletin 2 milyar liralık yatırımıyla yeniden inşa edildi.

Yüksekova'nın tüm altyapı sistemi yeniden yapılıyor.

Zaten korktukları da bu; bölgeye yatırım yapılmasın, ekonomi gelişmesin ki, PKK'nın insan kaynağı sekteye uğramasın. Bölge halkı kayyumdan memnun; 'Kayyum geldi, asfaltsız yol kalmadı', 'Çocuklar teröre değil parklara gidiyor' diyorlar. Kayyumdan memnun olmayanlar, terörün bitmesini istemeyenler...