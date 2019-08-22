Dicle Elektrik, Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak elektriği önlemek amacıyla dört ayrı noktaya Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları kurma çalışması başlattı. HDP'li Silopi Belediyesi, Dicle Elektrik'in kazı izni almadığı gerekçesiyle panoların kurulmasına izin vermedi.

Bir süre sonra gerekli izinleri alan Dicle Elektrik, önceki gün Dicle Mahallesi'nde belediye ekiplerinin engellemelerine rağmen dört panoyu kurdu. Ancak panolar, birkaç saat sonra kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Güneydoğu'dan her ay bunun gibi iki-üç haber okuyoruz.

Kaçak elektriğin faturası da kayıp-kaçak bedeli olarak dürüst vatandaşa çıkıyor.

HDP'li belediyenin çalışmasını engellediği Dicle Elektrik'in Silopi ilçesinde son üç yılda kurduğu 94 pano tahrip edildi. Kaçak elektrik kullanımını doğal hak olarak gören bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız.

HDP'li belediyelerin kaynaklarını PKK'ya aktardığı defalarca kanıtlandı. Devletten alınan yardımlar da örgüte gidiyor.

Bir dönem Güneydoğu'dan sürekli mayın patlamasıyla ilgili şehit haberleri okuyorduk. Daha sonra bu mayınların yol çalışmaları sırasında döşendiği anlaşıldı.

Yani yerel yönetimler, PKK'nın döşediği mayınlar anlaşılmasın diye üzerine asfalt döktü!

Sonra da HDP'li belediyelere kayyum atanınca kızıyor, 'demokrasi elden gidiyor' diye feryat ediyorlar.

Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

PKK'ya çalışan, kaçak elektrik kullanılmasına göz yuman bir anlayışla karşı karşıyayız.

Devlet otoritesini hiçe sayan bu anlayışın nesini savunuyorsunuz?