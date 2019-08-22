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MEVLÜT TEZEL
22 Ağustos 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

THK ne işe yarar?

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'deki yangın bölgesine gidip, Türk Hava Kurumu () uçakları ile yangına neden müdahale edilmediği hakkında şu açıklamayı yaptı:
"THK'nın elinde olan uçaklar altı tane ama üçü şu an yerde, ground vaziyette.
Yani motor yuvalarında motor yok.
Üç tanesinin faal olduğu söyleniyor.
Bunların da sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir link kurma imkanı yok. Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verebilecek bir uçak filosu ne yazık ki bulunmuyor..." Ne yazık ki, 90 yıldır kurban derisi toplayan THK'nın yangın söndürme uçak filosu yok! Çok basit iki soru: O kurban derilerinin geliri nereye gitti? 90 yıldır filo kuramayan bir kurum ne işe yarar?

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