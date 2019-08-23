İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren yeni otoyoldan Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyon 745 bin 614 araç geçiş yaptı. Böylece dokuz günde yeni otoyol, üretici şirkete verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2,5-3 katı kadar araç tarafından kullanılmış oldu.

Yeni yolun uçak yolculuğundan pahalı olmadığını, iki kişilik bir araç yolculuğunda bile kâra geçildiğini bu köşede birkaç kez yazmıştım. Yeni yolda bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 TL, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarı ise 76 TL oluyor. Toplam tasarruf 304 TL.

Halkımız hesabını bilir, uçak pisti gibi kaliteli bir yolu tercih ederek hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf etmiş oldular.

Böylece yeni yol çok pahalı, kimse bu yolu kullanmaz diyenlere de güzel bir cevap verilmiş oldu.