1 Ağustos'ta 'Etiyopya gibi yapalım' başlıklı yazımda Etiyopya hükümetinin 29 Temmuz gününü tatil ilan ederek tüm ülkeyi ağaç dikme seferberliğine çağırdığından bahsetmiştim. O gün Etiyopya halkı, bir günde 353 milyon ağaç fidanı dikerek dünya rekoru kırmıştı.

Ben de 'Ülkemizde ormanlarımız yok olurken aynısını biz niye yapmıyoruz, Etiyopya gibi fakir bir ülke yaptıysa biz daha iyisini yaparız' diye Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştum.

Ve beklediğim güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün şu çağrıda bulundu: "İzmir, Muğla, Fethiye ile çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz.

11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum." Etiyopya'nın 353 milyon fidan dikme rekorunun çok gerisinde bir rakam ama aynı gün aynı saate 3 milyon fidan dikilerek farklı bir rekor denemesi yapılacak. Son dönemde artan orman yangınlarına karşı yaralarımızı sarma adına çok güzel bir proje. Umarım bu rekor denemesi başarılı olur ve daha sonra tüm ülke çapında ağaç dikme rekorunu kırmaya çalışırız. 'Ormanlarımız yanıyor' diye tweet atarak çevreci olunmaz! Herkes bir şeyler yapmalı, herkes bir fidan dikmeli.

Haydi, 11 Kasım'da saat 11.00'de 3 milyon ağaç dikerek rekoru kıralım.



