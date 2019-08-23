Henüz 12 yaşında olmasına rağmen hayvanlarla çektiği videoları YouTube kanalında yayımlayarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet Kanur için Ekşi Sözlük'te bir kampanya başlatılmıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde yaşayan Kanur, hayvanlarla iç içe yaşıyor, bilgilendirici hayvan ve bitki videoları paylaşıyordu.

Yarasa, su yılanı gibi birçok insanın yaklaşmaya korkacağı hayvanlarla güzel bir iletişim kuran Karnur, YouTube kanalında hem bu hayvanları tanıtıyor, hem de bazılarının bakımını, beslenmesini üstleniyordu.

Ama çektiği bu güzel videolar hak ettiği ilgiyi görmüyordu.

Kanur, küçük yaşına rağmen çektiği videolarla ünlü doğa maceracısı Bear Grylls'i andırıyordu. Yaşıtları saatlerce bilgisayar başında oyun oynarken Kanur, bir bilim insanı gibi videolar çekiyordu. Saçma sapan YouTube kanallarının yüz binlerce abonesi varken, Kanur'un abone sayısı yaptığı işe göre çok azdı. Ekşi Sözlük kullanıcıların başlattığı kampanya ile Kanur'un şu anda abone sayısı 109 bini aştı ve her geçen gün daha da artıyor. Hatta bu küçük bilim insanının popülaritesinden yararlanmak için sahte hesaplar açanlar bile oldu. Mehmet Kanur gibi bilime, doğaya ilgi gösteren, çocuklarımıza ilham kaynağı olacak sosyal medya fenomenlerimiz olmalı. Kanur'u çocuklarımıza örnek gösterelim ve YouTube kanalına üye olarak onu destekleyelim.



