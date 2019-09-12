Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandığı davada;

Arda, cinsel taciz suçundan beraat etti. Ünlü futbolcuya; korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama suçlarından 2 yıl, 8 ay, 15 gün hapis cezası verildi.

Bu suçlardan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Karara itiraz edeceğini açıklayan Berkay, "Ben bir 'özür' bekledim sadece.

Hiçbir şey talep etmedim, sadece özür dileyecekti.

Bu ceza benim için yeterli değildir. Bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti" dedi.

Arda ise yaptığı yazılı açıklamada "Türk adaleti, bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi.

Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir" ifadelerini kullandı.

Özetle; Arda, taciz iddiasından aklandığı için mutlu. Berkay ise cezayı az bulduğu için mutsuz.



ÖZÜR DİLEMEDİ

Arda'nın özür dilememesi ve kendini haklı görmesi, tartışmaya açık bir konu. Özür dileseydi sabıkası olmayacaktı ve beş yıl içinde bir suça karışması halinde hapis cezası alma riskini de yaşamayacaktı. Demek ki, Arda'nın da kendini haklı gördüğü noktalar var. Soruşturma ilk açıldığında Arda, "Kavganın sebebini Berkay'a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın" diye konuşmuştu. Davada karar açıklandı ama Arda'ya göre, kavganın gerçek nedeninin ne olduğu hala belirsiz.

Sonuç ne olursa olsun;

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneğin geldiği nokta gerçekten üzücü.

Barcelona'ya ilk gittiğinde büyük markalar Arda ile reklam filmi çekebilmek birbirleriyle yarışıyorlardı.

Şimdi hangi marka, ruhsatsız silahla ateş etmek gibi ciddi bir öfke sorunu yaşayan Arda ile reklam çeker?

Futbolda eski günlerine geri dönse bile hangi büyük kulüp Arda'yı transfer eder?

Aslında Arda, baba olduktan sonra olumlu anlamda bir değişim sürecine girmişti.

Umarım bundan sonrası Arda için güzel olur.