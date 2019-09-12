Otoyollarda hız sınırının 140 kilometreye çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye'de kaza riskinin az olduğu, teknoloji harikası kaliteli yollar yapıldı. Örneğin; İzmirİstanbul yolu 140 km'yi hak ediyor. Öte yandan, 140 km'nin sorun yaratabileceği yollar da var. 140 km hız sınırının, her otoyolda değil, kaliteli otoyollarda uygulanması daha doğru olur. Zaten ücretli geçişlerin olduğu kaliteli yollarda da 120 km hız sınırına uymayan birçok sürücü vardı. Bu konuda Almanya modeli de denenebilir; uygun otoyollarda hız sınırı uygulanmaz ama uygun olmayan yollarda sıkı denetim yapılır.