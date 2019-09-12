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MEVLÜT TEZEL
12 Eylül 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Hız sınırı 140 km olsun mu?

Otoyollarda hız sınırının 140 kilometreye çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye'de kaza riskinin az olduğu, teknoloji harikası kaliteli yollar yapıldı. Örneğin; İzmirİstanbul yolu 'yi hak ediyor. Öte yandan, 140 km'nin sorun yaratabileceği yollar da var. 140 km hız sınırının, her otoyolda değil, kaliteli otoyollarda uygulanması daha doğru olur. Zaten ücretli geçişlerin olduğu kaliteli yollarda da 120 km hız sınırına uymayan birçok sürücü vardı. Bu konuda modeli de denenebilir; uygun otoyollarda hız sınırı uygulanmaz ama uygun olmayan yollarda sıkı denetim yapılır.

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