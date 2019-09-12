Bu, Taksim'de iki azılı suçlunun katlettiği Halit Ayar'ın son fotoğrafı. Yanında Kanada'da felsefe okuyan arkadaşı Tolga Ozan da var. Ozan ölümden kıl payı kurtulmuş. Katiller, İTÜ Elektrik Bölümü mezunu Halit ile birlikte geleceğin filozofunu da öldüreceklerdi! Ne için? Bira parası vermedikleri için! İşte insan hayatı bu kadar ucuz! Beşiktaş'ta da bu magandalardan çok var. Tinercisi, ayyaşı, dilencisi; insanları sürekli taciz ediyor. İstanbul'un merkezlerinde daha sıkı önlemler alınmalı. Ayar'ı öldürenlerin, açık cezaevinden izinle çıkmış suçlular olması daha da vahim. Çarşı izni verilen suçlular da denetlenmeli. Psikolojisi bozuk, akıllanmamış suçlular aramızda bu kadar rahat dolaşmamalı.