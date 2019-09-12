Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?
MEVLÜT TEZEL
12 Eylül 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

Bu, Taksim'de iki azılı suçlunun katlettiği Halit Ayar'ın son fotoğrafı. Yanında Kanada'da felsefe okuyan arkadaşı Tolga Ozan da var. Ozan ölümden kıl payı kurtulmuş. Katiller, İTÜ Elektrik Bölümü mezunu Halit ile birlikte geleceğin filozofunu da öldüreceklerdi! Ne için? Bira parası vermedikleri için! İşte insan hayatı bu kadar ucuz! 'ta da bu magandalardan çok var. Tinercisi, ayyaşı, dilencisi; insanları sürekli taciz ediyor. 'un merkezlerinde daha sıkı önlemler alınmalı. Ayar'ı öldürenlerin, açık cezaevinden izinle çıkmış suçlular olması daha da vahim. Çarşı izni verilen suçlular da denetlenmeli. Psikolojisi bozuk, akıllanmamış suçlular aramızda bu kadar rahat dolaşmamalı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN