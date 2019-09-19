1990'lı yıllarda modern ve eğlenceli halk müzik icra eden Grup Laçin vardı. 'Bekar Gezelim' albümü ve komik klipleriyle, hayatımıza renk ve neşe katmışlardı. Grup Laçin denince aklımıza grup üyelerinin sevimli halleri gelirdi. Grubun sosyal medyaya düşen son fotoğraflarında ise; gözlüklü elemanın saçları hâlâ aynı ama o sevimli halinden eser yok. Bütün grup üyeleri mafya fedaisi gibi duruyor. Hepsine bir ağırlık çökmüş, asabi bakıyorlar. Hâlâ bekar gezdikleri için mi, yoksa evlenip çoluk çocuğa karışınca mı böyle olmuşlar anlayamadım. Arkadaşlar siz Grup Laçin'siniz, kendinize gelin. Fazla mafya dizi izlemiş gibi bakmayın öyle!