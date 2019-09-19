Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Grup Laçin 2019
MEVLÜT TEZEL
19 Eylül 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Grup Laçin 2019

1990'lı yıllarda modern ve eğlenceli halk müzik icra eden Grup Laçin vardı. 'Bekar Gezelim' albümü ve komik klipleriyle, hayatımıza renk ve neşe katmışlardı. Grup Laçin denince aklımıza grup üyelerinin sevimli halleri gelirdi. Grubun sosyal medyaya düşen son fotoğraflarında ise; gözlüklü elemanın saçları hâlâ aynı ama o sevimli halinden eser yok. Bütün grup üyeleri mafya fedaisi gibi duruyor. Hepsine bir ağırlık çökmüş, asabi bakıyorlar. Hâlâ bekar gezdikleri için mi, yoksa evlenip çoluk çocuğa karışınca mı böyle olmuşlar anlayamadım. Arkadaşlar siz Grup Laçin'siniz, kendinize gelin. Fazla mafya dizi izlemiş gibi bakmayın öyle!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN