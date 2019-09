'Call of Duty: Modern Warfare' adlı bilgisayar oyununun yenilenmiş beta versiyonunda; 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 yendiğimiz efsane maçın radyo kaydı yer alıyor. "Nihat'ın attığı üçüncü gol… Viyana'ya gidiyoruz Viyana'ya!" sözleri net bir şekilde duyuluyor. Call of Duty meraklıları, bu kaydı oyundaki Hackney Yard haritasında bulabilir. Oyun yazılımı konusunda müthiş gençler yetişiyor ülkemizde. Bu gençler birçok popüler oyunu hazırlıyor. 'Call of Duty'de olduğu gibi, sadece Türklerin anlayabileceği küçük detaylar koyuyorlar. Bu da sevindirici bir haber aslında. Türk oyun pazarının hacmi de zaten 1 milyar doları aştı.