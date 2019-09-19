Amerikan Basketbol Ligi NBA'in son şampiyonu Toronto Raptors, taraftarları için başlattığı Kapsayıcılık Girişimi çerçevesinde logolu başörtüsü çıkarttı. NBA'de mücadele eden tek Kanada ekibi olan Raptors'ın sahibi olan Maple Leaf Sports and Entertainment şirketi, Raptors logosunu taşıyacak başörtüsü satma kararının play-off karşılaşmalarından sonra alındığını açıkladı.

Şirketin pazarlama direktörü Jerry Ferguson, Toronto'daki Hijabi Ballers (Başörtülü Topçular) adlı bir grup başörtülü kadının, Müslüman kadınların spora katılımını özendirmek için iki yıldır her pazar yaptığı karşılaşmalarla ilgili bir haberden ilham alarak bu kararı verdiklerini söyledi. Kulübün Twitter'dan 'Oyunu değiştirecek kadar cesur olanlardan ilham aldık' diyerek açıkladığı projede, Raptors'ın başörtülerini Nike üretecek.

Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.

NBA, neden basketbolun zirvesi? Neden en çok izlenen lig? Amerikalılar için spor 'show business' demek de ondan. Eğlence ve şovun olmadığı bir spor dalından para kazanılmayacağını biliyorlar.

NBA organizasyonu son dönemde 'kapsayıcılık girişimi'ni keşfetti. Dünyaya büyük bir pazar olarak görüp, daha 'kapsayıcı' yaklaşıyorlar.



MÜSLÜMAN ÜLKEYİZ AMA…

Din, dil, ırk fark etmeden; en yetenekli basketbolcuları NBA'e davet ediyorlar. NBA yıldızlarını, farklı ülkelerde yürütülen yardım projelerinde görevlendiriyorlar.

Toronto Raptors ise NBA'in 'kapsayıcılık' felsefesini bir adım ileriye götürüp, kulüp logosunu başörtülere bastırıp piyasaya sürüyor. Bu o kadar güzel bir proje ki, hem Müslüman kadınları spora katılmaya teşvik ediyor, hem Müslüman taraftar sayısını artıyor, hem de kulübe ekstra kazanç sağlıyor.

Müslüman bir ülkeyiz ama büyük kulüplerimiz Toronto Raptors gibi başörtüsüne logo bastırmayı akıl edemedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş; logolu başörtüler piyasaya sürse ne olur? Yine 'Şeriat geliyor' diyen çıkar mı? Yok, o günleri geride bıraktık. Öyleyse başörtülü kızlarımız spor yapmaya neden teşvik edilmiyor?

Logolu başörtüler bastırılsa bu işten hem kulüpler, hem de spor kültürümüz kazançlı çıkmaz mı?