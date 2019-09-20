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MEVLÜT TEZEL
20 Eylül 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Galatasaraylılar da rahatsız

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Türk oyuncu yoktu. Emre Mor, 60'ıncı dakikada oyuna girdi, Şener Özbayraklı ise son dakikalarda mücadeleye dahil oldu. Ve Güneş de bu maçı izlediği için dalga konusu oldu. Galatasaray'ın ilk 11'inde milli marşı söyleyecek futbolcu yok diyerek popülizm yapma derdinde değilim. Ancak İngiltere'de de bazı takımların yerli futbolcularla sahaya çıkmamasını örnek gösterenlere de katılmıyorum. Orası futbolun NBA'i; ile Galatasaray'ı aynı kefeye koymak hata olur. Galatasaray'ın son iki yıldır ilk 11'inde yerli oyuncu olmaması, milli takıma futbolcu vermemesi, birçok sarıkırmızılıyı üzüyor aslında. Lakin şampiyonluk dışında her türlü sonucun değersiz olduğu bir futbol ikliminde bu rahatsızlığı dile getirmiyorlar. Yabancı kuralı acilen değişmeli!

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