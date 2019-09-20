Bu fotoğraf Şişli Taşkışla'da çekildi. Park yasağına rağmen yola çift yönlü park eden servis araçları; hem trafik yoğunluğuna neden oluyor, hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturuyor. Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde, Gayrettepe'de, Maslak'ta da sorun aynı.

Evet, okul servisleri ihtiyaç ama Göktürk'ten, Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan Beşiktaş'a, Şişli'ye öğrenci taşımak büyük saçmalık. Adrese dayalı öğrenci yerleştirme, özel okullar için de uygulanmalı. Nasıl olsa özel okullar, talep nerede varsa oraya okul açar.

İstanbul'un toplu taşıma alternatifleri ve kapasitesi hızla artıyor.

Çalışanlar için servis hizmetinin kaldırılmasını tartışmalıyız. Servisler olmazsa işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde trafik daha hızlı akar.

Böylece insanlar toplu taşımayla daha çabuk eve ya da işe gidebilirler.

Şirketler çalışanlarına yol ücretini fazlasıyla verse, kaldırılan servis araçlarının yerine daha çok otobüs ve metro hattı açılsa hem hava daha az kirlenir, hem de trafik azalır.

İstanbul'un trafik sorununu çözmek için radikal çözümlere ve büyük projelere ihtiyaç var ama bunu yapacak irade yok. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un trafik sorununa kafa yoracağı yerde CHP Genel Başkanı gibi siyasetle uğraşıyor.