İki yıl önce vergi müfettişlerinin yaptığı denetimlerde, Kıvanç Tatlıtuğ'un adına, 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilmişti. Ve vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle beş yıla kadar hapsi istenen Tatlıtuğ, önceki gün hakim karşısına çıktı. Müfettişler denetime gelinceye kadar müşavirinin yaptığı usulsüz işlemlerden haberi olmadığını ileri süren Kıvanç, "Mali müşavirimin adı Erdal Doğan'dır. Bu olay ortaya çıkınca kaçtı. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Hem ben, hem devletim bu nedenle mağdur olduk" dedi. Sanatçıları, genelde muhasebecileri dolandırır. Doğan ortalıkta olmadığı ve bir açıklamada bulunmadığı için Kıvanç'ın açıklaması kamuoyunu tatmin etmişe benziyor. Ama Doğan'ın ortaya çıkıp "Yapılan usulsüzlüklerden Kıvanç'ın haberi vardı" deme ihtimali de var! Kıvanç, Avrupa ya da ABD'de vergi kaçakçılığından yargılansaydı işi daha zordu! Duruşmada asıl tartışılması gereken, Kıvanç'ın aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söylemesi. Beterin beteri var! Şarkıcı Berkay, Arda Turan ile olan davasında aylık kazancının bin lira olduğunu söylemişti. Sevgili Kıvanç; bu trilyonluk yatlar, katlar ve arabaları aylık 30 bin TL gelirle mi elde ettin? Ayda 30 bin lira senin kişisel bakımına yetmez! Yaptığın büyük reklam anlaşmalarından kazandığın parayı açıklamayı unutmuşsun! Herkesle dalga geçer gibi aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söylüyorsan, sana neden güvenelim?