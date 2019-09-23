Kaya Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki programda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal hakkındaki ifadelerine büyük tepki gösterildi.

Bunun yanı sıra, Çilingiroğlu'nun programa alkollü çıktığı iddia edildi.

Çilingiroğlu, bir yorumcu olarak Yanal hakkında kişilik haklarını ihlal etmediği sürece istediği yorumu yapabilir. Ancak Çilingiroğlu'nun TRT'ye alkollü çıktığı iddiasının doğru olup olmadığı netlik kazanmalı.

"Bu nasıl olacak?

Çilingiroğlu program sonrası alkol testine mi girecekti?" dediğinizi duyar gibiyim.

Çilingiroğlu'nun kelimeleri yutmak, net konuşamamak gibi kötü bir huyu var. Bu konuşma tarzı alkollü olduğu izlenimi verebilir. Ancak söz konusu programda Çilingiroğlu'nun kurduğu cümlelerdeki kopukluk, sürekli duraksaması da enteresandı!

Elbette iddialar gerçekliği kanıtlanmadığı sürece asılsızdır!

Alkol tartışmasını bir tarafa bırakırsak, Çilingiroğlu'nun genel anlamda TRT'nin ciddiyetine yakışmayacak laubali bir konuşma tarzına sahip olduğunu düşünüyorum. Hem laubali konuşuyor, hem de sanki Dünya Kupası'nı kazanmış, futbolda ekol olmuş bir teknik direktör gibi kibirli ve egolu yorumlar yapıyor.

Çilingiroğlu bu haliyle bile TRT'ye yakışmıyor!