Kıvanç Tatlıtuğ'un vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada aylık kazancının 30 bin lira olduğu açıklanmıştı. Ben de "Kıvanç herkesle dalga geçer gibi aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söylüyorsa, ona neden güvenelim?" diye yazmıştım. Bu yazı tartışma yaratınca, Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanıp şu açıklamayı yaptı: "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim bey Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar?' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum. Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum." Böylece Kıvanç'ın aylık kazancının 30 bin lira olmadığını öğrenmiş olduk. Peki, Kıvanç gerçekte ne kadar kazanıyor? Bu sorunun yanıtını Türkiye'de öğrenmek zor. İşte asıl bunu tartışmalıyız. ABD ve Avrupa ülkelerinde sanatçıların kazançları net bir şekilde kamuoyuna duyuruluyor. Hatta bu kazançlar üzerinden oyuncular, müzisyenler hakkında listeler hazırlanıyor, medyada haber oluyor. Bizde ise sanatçıların ne kazandığını kimse bilmiyor! Telif hakları için takdire şayan bir mücadele sergileyen sanatçılarımız acaba hak ettikleri vergiyi ödüyorlar mı? Maliye müfettişleri neden sanatçıların kazançlarını öğrenebilmek için dedektif gibi çalışmak zorundalar?