Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araba içinde sigara içilmesini yasaklanacağını ve elektronik sigaraların vergilerinin yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan, nargile konusunda da aynı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti: "Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler, saflığa yatıyor.

Tam aksine nargile, sigaradan daha zararlıdır." Bazıları Erdoğan'ın tütün ürünlerine karşı mücadeleyi abarttığını söylüyor. Halkımız, tütün gibi illet bir bağımlılık hakkında bile oy hesabı yapan ve bu konularda hiç açıklama yapmayan siyasetçilere alışkın olduğu için Erdoğan'ın tütün yasaklarıyla ilgili kararlığına şaşırıyor elbette.

Türkiye'de tütün ürünleri kullanan 20 milyona yakın insan var. Ülkemizde bir yılda yabancı sigara markalarına 60 milyar lira harcanıyor. Her yıl 32 milyar lira da sigara ve yol açtığı hastalıklara gidiyor. Tütün bağımlılığına karşı inatla savaşan bir Cumhurbaşkanımız olduğu için şanslıyız. Aslında dünyada bile Erdoğan gibi sigaraya karşı kararlı mücadele sürdüren lider az.

Zaten Dünya Sağlık Örgütü de, Türkiye'nin tütün tüketiminin azaltılması için tavsiye ettiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan birinci ülke olduğu açıklamıştı.