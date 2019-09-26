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MEVLÜT TEZEL
26 Eylül 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Araçta sigara yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
"Şoför de, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Para cezası ne gerekiyorsa olacak" demişti.
Birçok kentte, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.
Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. En çok ceza kesilenler taksi şoförleri oldu.
Güzel bir uygulama ama Erdoğan hatırlatınca değil, her zaman uygulanmalı.

ÖZEL ARAÇLAR
Sadece taksiler değil, servis, dolmuş ve özel araçlar da denetlenmeli. Sigara bağımlıları sadece kendilerini değil, araç içindeki diğer insanları da zehirliyorlar. Aracın içinde çocuk olması bile umurlarında olmuyor.
"Peki özel araçta sadece sürücü varsa ve sigara içiyorsa ne olacak?" diye soranlar olabilir. Sigara içmek, aynı zamanda güvenli sürüşe de engel teşkil ediyor. Sigara yakacağım diye trafik kazası geçirenlerin olduğu unutulmasın!

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