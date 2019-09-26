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MEVLÜT TEZEL
26 Eylül 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Gladyatör, Kayaköy’e gelir mi?

Fethiye Kayaköy Mahallesi'nde, 'un başrolünü oynadığı ünlü 'Gladyatör' filminin ikincisinin çekileceği yönündeki duyumlar heyecan yaratmış.
Eğer efsane yönetmen , filmi Kayaköy'de çekerse, onbinlerce turistin köye gelmesi öngörülüyor.
Scott, 'Gladyatör'ün ikincisinin çekileceğini açıklamıştı ama çekim tarihi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Kayaköylülerin haber kaynağı sağlamsa turnayı gözünden vurdular demektir.
Bu tarz büyük bütçeli filmlerin 'de çekilmesinin yabancı yapımcılara sağlanan kolaylıklar sayesinde olduğunu not düşelim!

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