Fethiye Kayaköy Mahallesi'nde, Russell Crowe'un başrolünü oynadığı ünlü 'Gladyatör' filminin ikincisinin çekileceği yönündeki duyumlar heyecan yaratmış.

Eğer efsane yönetmen Ridley Scott, filmi Kayaköy'de çekerse, onbinlerce turistin köye gelmesi öngörülüyor.

Scott, 'Gladyatör'ün ikincisinin çekileceğini açıklamıştı ama çekim tarihi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Kayaköylülerin haber kaynağı sağlamsa turnayı gözünden vurdular demektir.

Bu tarz büyük bütçeli filmlerin Türkiye'de çekilmesinin yabancı yapımcılara sağlanan kolaylıklar sayesinde olduğunu not düşelim!