İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg "Eko-sistemimiz çöküyor, kitlesel bir yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümeden bahsediyorsunuz..." diye başlayan konuşmasıyla dünya gündemine oturdu. Elbette ABD Başkanı Donald Trump'ın Greta ile dalga geçmesi onu popüler yaptı.

Greta öfkesini iyi kullanıyor, dünya liderlerine kafa tutuşuyla milyonların sevgilisi oldu. Trump'a attığı bu bakış bile gazetelere manşet oldu.

Greta'nın başını çektiği 16 çocuktan oluşan grup, sadece beş ülkeyi; Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin hakkında, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yetecek kadar çabalamadığı için Birleşmiş Milletler'e (BM) yasal bir şikayette bulundu.



KİRLETENLER BÜYÜK ÜLKELER

Dünyadaki karbondioksit emisyonunun yüzde 27'sinden sorumlu olan Çin'i, yüzde 14,6 ile ABD, yüzde 6,8 ile Hindistan, yüzde 4,7 ile Rusya ve yüzde 3,3 ile Japonya takip ediyor. Ancak Greta ve arkadaşları, bu ülkeleri değil de dünyadaki toplam küresel emisyonun sadece yüzde 1'inden sorumlu Türkiye'yi şikayet ediyor iyi mi?

Çünkü Fransa, Almanya, Brezilya, Arjantin gibi Türkiye de 1992 Rio İklim Zirvesi'nde iklim değişikliği etkilerini kabul edip protokol ve anlaşmaları imzaladı. Şimdi Türkiye, 2015 Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'ten geçirmemek ve kömür kaynaklı enerji üretiminden vazgeçmemekle eleştiriliyor. Dünyayı asıl kirleten ABD, Çin, Rusya, Japonya gibi dev ülkeler ama suçlanan Türkiye! Greta ve arkadaşları neden ABD, Çin, Rusya, Japonya gibi dünya devlerini şikayet etmiyorlar? Çünkü bu ülkeler, genç aktivistlerin şikayetine dayanak oluşturan BM sözleşmesinin 2014 tarihli ek protokolünü imzalayan ülkeler arasında değiller.

Greta, çevrecilerin parlatıp dünya liderlerinin arasına bıraktığı bir proje çocuk. Keşke her şey Greta Thunberg'in hayal ettiği gibi masum ve güzel olsa.

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, enerjiyi en ucuz şekilde üretmeliyiz ama bizden kömür kaynaklı enerji üretimini durdurmamız isteniyor! Küresel emisyonun sadece yüzde 1'inden sorumluyuz. Bizim için 2015 Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'ten geçirmek büyük lüks. Önce süper güçler kirlettikleri dünyayı temizlesinler!