Silivri'de yaşanan son deprem düşük ölçekli olsa da Marmara Depremi'ni hatırlattı ve insanları korkutmaya yetti.

Bu korku, emlak piyasasını da etkileyebilir. Prens Adaları ve Avcılar başta olmak üzere Silivri, Pendik, Maltepe gibi zemini depreme göre daha riskli bölgelerde konut fiyatları düşebilir.

Aslında ev alacakların bakması gereken ilk şey; evin 1999 depreminden önce mi, sonra mı yapıldığı olmalı. Çünkü 2001'de nervürsüz demir yasaklandı, hazır beton kullanılmaya ve temeller radye temel sistemiyle yapılmaya başlandı.

Çocukluğunda inşat alanlarında oynayanlar bilir; beton, deniz kumuyla yapılırdı, kumun içinden midye kabukları çıkardı.

Deniz kumunun taneleri küçük olduğu için taşıyıcı özelliği azmış.

Deniz kumunun içindeki tuz da demirleri çürütüyormuş.

Ayrıca inşaatlarda düz demir kullanılırdı. Düz demir de deprem anında betonu tutmuyormuş.

Özetle, yeni ev alacakların ilk yapması gereken, binanın deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığına bakmak olmalı. Evin bulunduğu zemin kaya ve çok sağlam olsa bile üstündeki yapı, Marmara Depremi'nden önce yapıldıysa güvenli olmayabilir.