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MEVLÜT TEZEL
30 Eylül 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Köpeğini gezdirmeyene ceza

Beşiktaş'ta oturduğum apartmanda ne zaman asansör çağırsam, alt kattaki dairede bulunan köpek hemen havlamaya başlıyor. Çünkü zavallı köpek ev hapsinde gibi yaşıyor. Bazen dışarıya çıkarılmadığı gün oluyor. O köpeğin günde en az iki kere dışarı çıkarılması gerekiyor.
Köpekleri eve hapsetmek hayvanseverlik değil!
Avustralya'da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren hayvan haklarıyla ilgili yasa değişikliğine göre; insanlar birlikte yaşadıkları evcil hayvanın barınma, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamadıkları durumlarda yargılanacak. Köpek bakanlar da, köpeklerin ihtiyacı olan günlük yürüyüşü en az bir kere gerçekleştirmedikleri durumda 2 bin 700 dolar ceza ödeyecek.
Ülkemizde hayvan hakları konusunda geçmişe göre büyük bir gelişme var. Yasalar, hayvan dostlarımıza eziyet edenleri cezalandırıyor.
Elbette Avustralya'ya bakınca daha çok yol almamız gerekiyor.

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