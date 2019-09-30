Beşiktaş'ta oturduğum apartmanda ne zaman asansör çağırsam, alt kattaki dairede bulunan köpek hemen havlamaya başlıyor. Çünkü zavallı köpek ev hapsinde gibi yaşıyor. Bazen dışarıya çıkarılmadığı gün oluyor. O köpeğin günde en az iki kere dışarı çıkarılması gerekiyor.

Köpekleri eve hapsetmek hayvanseverlik değil!

Avustralya'da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren hayvan haklarıyla ilgili yasa değişikliğine göre; insanlar birlikte yaşadıkları evcil hayvanın barınma, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamadıkları durumlarda yargılanacak. Köpek bakanlar da, köpeklerin ihtiyacı olan günlük yürüyüşü en az bir kere gerçekleştirmedikleri durumda 2 bin 700 dolar ceza ödeyecek.

Ülkemizde hayvan hakları konusunda geçmişe göre büyük bir gelişme var. Yasalar, hayvan dostlarımıza eziyet edenleri cezalandırıyor.

Elbette Avustralya'ya bakınca daha çok yol almamız gerekiyor.