Şırnak'ta Kato Dağı'nın eteklerinde düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nde Manuş Baba konser verdi. Fotoğrafa bakar mısınız, sanki Harbiye Açıkhava'da konser veriliyor gibi.

PKK'lı teröristlerle yıllarca çatıştığımız, yüzlerce şehit verdiğimiz Kato Dağı'nın eteklerinde artık konser coşkusu yaşanıyor, halk canlı müzikle coşuyor.

Yine PKK ile girilen çatışmalardan adına aşina olduğumuz Cudi Dağı'nda da yamaç paraşütü yapıldığı haberlerini okumuşsunuzdur.

Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin yıllarca evi gibi kullandığı Munzur Dağı'ndaki Munzur ve Pülümür çayının etrafı da yaz aylarında Bodrum,



Çeşme gibi oluyor.

Halk olimpik havuzda, dere kenarlarında serinliyor.

İşte tüm bunlar AK Parti'nin başarısıdır.

Bölge önce terörden temizledi, sonra altyapı yatırımları yapıldı, hayat normale döndürüldü, turizm ve organik tarım teşvik edildi.

Şehitlerimizin kanıyla sulanan Kato'da, Cudi'de, Munzur'da bugün halkımız havuzda serinliyor, konser dinliyor, yamaç paraşütü yapıyor.

Bölge halkı bu huzur ortamının kıymetini bilmeli.