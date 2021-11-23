ATV'de bu akşam 8'inci yüzyıl Orta Asya'sındaki yaşamı ekrana taşıyacak, epik tarzda çekilmiş 'Destan' adlı büyük bütçeli, iddialı bir dizi başlıyor. Diziyle ilgili benim en çok dikkatimi çeken ise hikayenin geçtiği dönem.

8'inci yüzyılda Türkler'in tarihinde dönüm noktası olan birçok gelişme yaşandı. İşte birkaç örnek:







■ Göktürklerin Maveraünnehir'i ele geçirmesi, Çin'e karşı elde edilen zaferler ve Çin'in Türkleri birbirine düşürmesi...

■ Göktürkler iç isyanları bastırmakla meşgulken, Müslüman kuvvetlerinin de Maveraünnehir bölgesinde kalıcı fetih hareketlerinde bulunmaları...

■ Oğuz İsyanları ve Göktürk Devleti'nde otoritenin sarsılması...

■ Kudretli Göktürk kağanı Kapgan'ın ölümü, Kül-Tegin'in hayatını kaybetmesi, Bilge Kağan'ın zehirlenerek öldürülmesi...

■ Türgişlerin Su-lu Kağan önderliğinde Çin'e karşı özgürlüklerini kazanmaları...

■ Arapların, Maveraünnehir halkına İslam'ı kabul ettirme teşebbüsleri ve Türklerin buna karşılık vermeleri.

■ Göktürkler tarafından Orhun Yazıtları'nın yazılması...

■ Uygurların Ötüken'de Türkleri (II. Göktürk Hakanlığı'nın yıkılışı) yenmeleri ve Uygur Hakanlığı'nı kurmaları...

■ Oğuz ve Karluk boylarının Türkistan'a (Maveraünnehir'e) doğru göçleri...







Ve bunun gibi daha birçok tarihi gelişme yaşandı 8'inci yüzyılda. Acaba 'Destan' dizisinde bu önemli tarihi gelişmeler kurgusal öyküde nasıl ve ne kadar yer bulacak?

■ Dizinin öyküsü, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve imkansızı başarmalarını konu alıyor.

■ Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu dizinin senaryo ekibine danışmanlık yapmanın yanı sıra hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi. Yani karşımızda çekildiği dönemin şartlarını çok önemseyen bir dizi var. Zaten dizinin yapım ve proje tasarımı dönem dizilerinin başarılı ismi Mehmet Bozdağ'a ait.

■ Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı dizide, Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



DİZİ İÇİN İKİ OBA KURULDU

■ Dizinin set ve dekor tasarımları için de büyük emek ve bütçe ayrıldı. 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi.

■ Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

■ Dizide geçen döneme ait 5 bin 300 adet aksesuar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi. Oyuncular için 125 adet kostüm dikilirken, yardımcı ve diğer oyuncular için toplam 8 bin 115 parça kostüm hazırlandı.

■ 'Destan' dizisinin kamera arkası ekibi 235 kişiden oluşuyor.

Özetle bu akşam, Türklerin ana yurduna dönülecek ve daha önce hiç ekrana getirilmemiş öyküler anlatılacak. Atv'de saat 20.00'de ekrana gelecek 'Destan'ı kaçırmayın derim.

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AŞI İÇİN YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRMELİ Mİ?

Önceki gün ülkemizde 21 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 195 kişi ise hayatını kaybetti. Avrupa'da vaka sayıları hızla yükselirken ve kapanma yeniden gündeme gelirken bizdeki vaka sayısı düşük.







Kovid-19 vaka sayıları günlük 10 binin üzerine çıkan Avusturya, aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı başlattı.

Öte yandan Avrupa'da salgının yükselişe geçmesi yakında Türkiye'yi de etkileyecektir!

Türkiye'de toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 38 bin, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 37 bin.

Aşılamada Avrupa'daki bazı ülkelerin gerisindeyiz. Özellikle gençlerde aşılanma oranı düşük. Aşılamayı artırmak için Avusturya örneğindeki kadar sert olmasa bile yeni tedbirler almalıyız.

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TEMİNAT ALINMALI

İzmir Karşıyaka'da bir apartmanın inşaatı esnasında, bitişiğindeki binada yaklaşık 20 santimetre kayma oluştu. Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.







Son dönemde buna benzer birçok olay yaşandı. Özellikle bitişik nizamda yapılan yeni binalar çevresindeki binalara zarar veriyor. Çürük ya da temeli sağlam olmayan binalar yıkılıyor. Ya da sağlam bir bina yeni yapılan binadaki yanlış uygulamalar yüzünden zarar görüyor.

Bitişik nizam olan yerlerde yeni binaya ruhsat verilirken kapsamlı risk analizi yapılmalı. Olası zararlar için teminat alınmalı!

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MEGAFONLU KONUŞMA KADAR GEREKSİZDİ!

Derbinin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı yaptı ve "Bugün burada, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı" dedi.

Fenerbahçe'nin ilk golünde İrfan Can'ın topu kaparken faul yaptığı ve 90+10'da Serdar Dursun'un Berkan'ı ceza sahası içinde ittiği iddia ediliyor.

Bu iki pozisyonda hakemi haklı bulanlar da var. Yani tartışmaya açık pozisyonlar.

Fenerbahçe cephesinden bakınca ise verilmeyen bir penaltı ve Marcao'ya gösterilmeyen kırmızı kart var.







Özetle Burak Elmas, Ali Koç'un megafonlu konuşması gibi gereksiz bir konuşma yaptı. Hakemin üzerine yıkılacak bir maç oynanmadı!

Son dönemde üç büyükler başarısız oldukları her maçtan sonra hakemler suçlanıyor. Çünkü mevcut sistemde kolayca günah keçisi ilan edilecek olanlar hakemler.

Böyle olunca hakemler gereksiz yere yıpratılıyor ve baskı altında kalıyorlar. Sonra da hakemlerden yüzde 100 başarı bekleniyor. Peki, üç büyüklerin yöneticileri, teknik adamları ve futbolcularına 100 üzerinden kaç puan verirsiniz?

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Altyazı

"İnsanlar bunu her gün yapıyor. Kendileriyle konuşuyor, hayallerindeki gibi olmak istiyorlar. Ama cesaretleri olmadığı için eyleme geçmiyorlar." (Dövüş Kulübü)

