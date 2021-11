İklim Zirvesi'nde yoksul ülkeler, zengin ülkelere küresel ısınmanın neden olduğu, güçlü fırtınalar, kuraklık ve sellerin verdiği zararla artmaya devam eden hasarlar için ödeme yapma çağrısında bulundu.

Ancak yoksul ülkeler, daha önce zengin ülkeler tarafından taahhüt edilen 100 milyar doları tahsil etmekte bile zorlanmıştı.

ABD, Rusya, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri, bugüne kadar dünya kaynaklarını sorumsuzca harcadılar, yoğun çevre kirliliğine neden oldular ve şimdi sürekli küresel ısınma için önlem alınmasını istiyorlar.



Dünyada en fazla karbon salınımı yapan ülke olan Çin ise karbon emisyonunu savunuyor. Hatta 2030 karbon emisyonlarının zirve yapacağını belirtti.

Çin, Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği, başta fakir ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelere küresel ısınmaya neden oldukları için borçlular!

Özellikle Çin ve ABD'nin yol açtığı devasa sera gazı salınımı yüzünden Afrika'daki fakir ülkeler daha çok zarar görecek. İklim değişikliği, Akdeniz'i etkileyeceği için Türkiye de küresel ısınmaya neden olan ülkelerden alacaklı!

Dünyadaki toplam sera gazı salınımının sadece yüzde 1.13'ünden Türkiye sorumlu. Bizim karbon salınımını azaltma konusunda verdiğimiz garantiler bile dünyayı asıl kirleten ülkeler için bir hediye!

***



ÖĞRETMEN HINCAL ABİ OLURSA...

Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin bir zamanlar yanında çalıştıkları Murat Dalkılıç'ı kariyer anlamında geçtikleri söylendi. Dalkılıç da "Dünyanın en güzel hissi. Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun" demişti.



Ben de "Daha 38 yaşındasın, bu kadar kolay pes etme" diye yazmıştım. Hıncal Abi de hem kendi yetiştirdiği gazetecilerin geldiği noktadan nasıl keyif aldığını hem de Sezen Aksu'nun yetiştirdiği Aşkın, Sertab, Levent ve Emre ile nasıl gurur duyduğunu yazdı.

Sanat ve medya dünyasında usta-çırak ilişkisi çetrefilli bir mevzu. Hıncal Abi, Sezen Aksu gibi bazı duayenler gençlerin elini tutmaktan keyif alıyor, mutluluk duyuyor. Bazı ustalar da "Ya boynuz kulağı geçerse" diye düşünüp gençleri yetiştirmekten ödleri kopuyor.

Hıncal abinin altın kuralı; bazen konulara genel bakış açısından farklı yaklaşmak, ters köşe yapmak burada yine devreye girdi galiba. Evet, Hıncal Abi haklı. Eğer Dalkılıç 38 yaşında bile gençlerin önünü açtıysa, yardımcı olduysa bu pes etmek değil, aslında genç yaşta keyifli bir olgunluk seviyesine ulaşmak demektir.

***



MUSK'IN MEŞHUR MÜLAKAT SORUSU

Dünyanın en zengin milyarderi Elon Musk'ın iş görüşmelerinde adayların hangi okulları bitirdiğiyle ilgilenmediğini biliyoruz. Peki, iş mülakatlarında olağanüstü yetenekler arayan Musk, adaylara ne soruyor?



İşte Musk'ın favori sorusu: "Üzerinde çalıştığın en büyük sorundan ve onu nasıl çözdüğünden bahset..."

Bu soruyla Musk, adayın projedeki sorunların ve çözümlerin sorumluluğunu üstlenip üstlenemeyeceğini ve adayın, bunu yapan daha büyük bir takımın üyesi olup olmadığını ve doğru söyleyip söylemediğini anlıyormuş. Basit gibi gözüken zor bir soru aslında. Öyle bir sorundan ve bulduğunuz çözümden bahsetmelisiniz ki, Musk'ı etkileyebilesiniz.

***



SİNGAPUR BİLE ÜCRET ALIYOR

Şu ana kadar nüfusunun yüzde 85'i aşılanan 5.6 milyon nüfuslu Singapur'da hükümet, ülkede hastaneye yatışların çoğunu oluşturan, 'aşı olmamayı tercih eden' insanların tıbbi maliyetlerini artık devletin karşılamayacağını açıkladı.

Hükümetin amacı teşvik etmek olabilir ama bir Singapur vatandaşının yurt dışında virüs kaptığında sağlık harcamalarının karşılanmadığını hatırlatalım.

Singapur'da kişi başına düşen milli gelir 64 bin doların üzerinde!

Türkiye karşılıksız sağlık hizmetleri konusunda gerçekten birçok gelişmiş ülkenin çok ilerisinde. Singapur nüfusu kadar göçmenin sağlık masraflarını karşılıyoruz.

***



TÜRKÜ SÖYLEMEK İÇİN YARATILMIŞ

Türkü arşivinin babası Nida Tüfekçi, kendisinin derlediği 'Bugün Sabah ile Visal-i Yardan'ı TRT sanatçısı Adile Kurt Karatepe'den dinleseydi herhalde mest olurdu. 'Hüseynikten Çıktım Şeher Yoluna' türküsünü de Karatepe'den dinlemenizi tavsiye ederim. Karatepe'nin billur sesi, üslubu, birikimi hakkında konuşulacak çok şey var.



Genelde Türk halk müziği sanatçıları belli yörelere ait eserlerde uzmanlaşır.

Karatepe'nin Rumeli türkülerinden uzun havalara, Karadeniz türkülerinden bozlaklara, horona vs. her türküyü o yörenin tekniği ve nüanslarıyla icra ediyor olması gerçekten etkileyici.

Karatepe'nin başarısının arkasında ilkokul yıllarında TRT İstanbul Radyosu çocuk korosunda müziğe başlaması, konservatuvarı birincilikle bitirmesi, 25 yıllık uzun bir radyo kariyerine sahip olmasının etkisi olmalı.

Karatepe'nin bir diğer özelliği de TRT'nin halk müziğindeki geniş repertvarında unutulmuş türküleri de seslendirip, kayıt altına alması.

Özetle Karatepe türkü söylemek için yaratılmış.

Karatepe'nin TRT Müzik'te her perşembe saat 22.15'te yayınlanan 'Yadigar' programını mutlaka izleyin.

***



MESUT'UN TİCARİ İŞLERİ

Ali Koç, "Mesut'un ticari işleri bırakıp takıma odaklanması lazım" dedi. Herhalde Koç, Mesut Özil'in kendi markası 'M10'un iş görüşmeleri için Katar'a gitmesinden ve yakında piyasaya süreceği kripto parası 'M10 Token'dan bahsediyor.



Mesut, Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanıyordu ve İngiliz kulübü geçtiğimiz haziran ayına kadar Özil'in maaşının yüzde 90'ınını ödüyordu. Fenerbahçe yıllık 3 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı. Lakin Mesut sadece kuru maaş için Türkiye'ye gelmedi. Ticari işlerinden elde edeceği geliri de hesapladı.

Mesut'un Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon takipçisi var. Dünyanın en popüler Müslüman ve Türk sporcularından biri, geniş bir coğrafyaya hitap etmek istiyor. Ama bu düşük performansla Mesut, hedeflediği kazançları elde edemez. İlk 11'de devamlı oynamalı. Yine Koç'un dediğine geldik galiba. Önce sportif başarı lazım!