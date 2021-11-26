Ünlü 'Squid Game' dizisini kaçak yollardan satın alıp izleyen bir Kuzey Koreli lise öğrencisine müebbet hapis cezası verildi. Öğrencinin dizinin yer aldığı USB sürücüsünü satın aldığı kaçakçı için ise idam kararı çıkarıldı.

Diziyi izlediği tespit edilen diğer beş kişi ise beş yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kore ile ilgili bazı haberler sonradan yalan çıkıyor ya da haberi doğrulatmak imkansız oluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un aile fertlerini idam ettirmesi bile yıllar sonra ortaya çıkıyor!

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Bu haber de ABD'li düşünce dernekleri tarafından fonlanan Radio Free Asia kaynaklı. Haber İngiliz medyasında da gündem oldu. Haberin geçtiği ülke, Güney Kore ile ilgili neredeyse her şeyin yasak olduğu Kuzey Kore olunca haberin doğru olma ihtimali yüksek. Geçen yıl Kuzey Kore'de, Güney Kore ve ABD gibi kapitalist ülkelerdeki medyayı izleme, sahip olma veya dağıtmanın ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek 'Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Kanun' adlı bir yasa çıkmıştı zaten. Kuzey Kore vatandaşlarının herhangi bir Güney Kore TV programını izlemesi yasa dışı.







TEHDİT GÖRÜLÜYOR

Aslında 'Squid Game' tam da Kim Jong-Un'un hoşuna gideceği Güney Kore'deki vahşi kapitalist sistemi yerin dibine sokan eleştirilerle dolu. Bu ayın başlarında Kuzey Kore hükümeti tarafından yönetilen bir internet sitesinde de 'Squid Game'in 'Güçlülerin zayıfları sömürdüğü eşitsiz bir toplumu yansıttığını ve insanlığın yok edildiği Güney Kore kapitalist toplumunun 'canavarca' karakterini gösterdiğini' anlatan bir bildiri yayınlanmıştı. Yine de 'Squid Game' gibi yapımlar Güney Kore'deki sistemi eleştirse bile Kuzey Kore kültürünü olumsuz etkileyecek tehdit olarak görülüyor ve izleyenler ağır cezalara çarptırılıyor.

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Hayat ne garip! Milyonlarca insanın izlediği bir diziyi Kuzey Kore'de izleyince müebbet hapis cezası alıyorsun. Diziyi satan kaçakçı da gerçekten oyuna veda ediyor!

Bence kaçakçı ve 'Squid Game'i izleyenler dizideki oyunların gerçeğini oynamışlar. Kuzey Kore yargısı da "Madem diziyi izlediniz, gerçeğini de yaşayın" demiş!

Gerçek 'Squid Game,' Kuzey Kore'de her gün kanlı çekiliyor aslında.

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SİZİ TANIYAN SON İNSAN DA ÖLÜNCE...

Bodrum'da emekli öğretmen Çetin Akıncı'nın beş yıl önce evinde öldüğü ve cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı. Tam da öğretmenler gününde! 68 yaşındaki Akıncı'nın İngiltere'de yaşayan ağabeyi, kardeşine telefon ile ulaşamayıp jandarmadan yardım isteyince cesede ulaşılmış.

Komşuları "Akıncı'nın Bodrum ve Türkiye'de yakını olmadığını biliyorduk" diyor.







Demek ki, oturduğu ev Akıncı'nınmış. Kiracı olsaydı ev sahibi kapısını çalardı! Abi de kardeşini aramak için epey erken davranmış!

Elektriği, suyu kesmeye gelen de mi olmamış? Belki de Akıncı'nın tüm faturaları otomatik ödemedeydi!

"Bu hayatta sizi tanıyan son insan da öldüğünde hiç yaşamamış sayılacaksınız" denir. Galiba Akıncı hayattayken böyle bir yalnızlık yaşadı. Bilmiyoruz, yalnızlık Akıncı'nın bilinçli tercihi de olabilir.

Yine de beş yıl boyunca kimsenin aklına gelmemek hazin bir durum. Allah rahmet eylesin.

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ÖZKAN UĞUR HAKLI

MFÖ grubundan Özkan Uğur, "7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, Twitter'ı ve iPhone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı" dedi.

Uğur'un şikayetçi olduğu internet devlerinin yöneticilerinin çocukları aslında cep telefonu, bilgisayar ve internetin yasak olduğu özel okullarda okuyorlar.







Tam da Uğur'un bahsettiği gibi Silikon Vadisi'nin seçilmiş çocukları, hayal güçlerinin yüksek olması için teknolojiden uzakta, boya kalemleri ve kitaplarla eğitiliyorlar.

O çocukların babaları da sürekli kazanmak için diğer çocukları sosyal medya ve oyun bağımlısı yapan algoritmaları üretiyorlar!

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ÜNLÜLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çin, ülkedeki ünlülerin sosyal medya üzerinden zengin yaşam tarzları ve servetleriyle gösteriş yapmalarını yasakladı. Aynı gün 88 sanatçının internet üzerinden canlı yayın yapması engellendi.

Çin Siber Dünya İdaresi, ünlüler ve onların hayran gruplarından temel sosyalist değerlere bağlı, sağlıklı bir yaşama özendiren paylaşımlar yapılması istendi.







Desenize Çin magazin medyası yandı!

Bizde böyle bir yasa çıksa ülkece sosyal medya detoksuna gireriz! Zararlı bütün içerikler silinir!

O zaman da kime ve neye göre zararlı tartışması yaşanır ve ortak bir noktada buluşamayız

Çin'de Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına erişim zaten yasak. Weibo, Renren gibi yerel platformlar kullanılıyor.

Çin daha önce de 18 yaş altındakilere internette video oyunu oynamayı kısıtlamıştı. Bunlar çok radikal kararlar. Hedef Çin yönetiminin kafasındaki ideal toplumu yaratmak.

Teorik anlamda zenginlerin şımarık yaşamları, ünlülerin ve fenomenlerin çocukları kötü etkileyen sosyal medya paylaşımlarının olmaması daha sağlıklı bir toplum ortaya çıkarır. Ama bunu pratikte sadece Çin gibi otoriter ülkeler uygulayabilir.

Otoritenin her şeyi denetlemesi de robot bireyler yaratır. Bu da iyi bir şey değil.

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TOGG İÇİN YENİ EVLERE ŞARJ ÜNİTESİ

Birleşik Krallık'ta gelecek yıldan itibaren inşa edilecek tüm ev ve işyerlerinde elektrikli araç şarj ünitesi bulundurmak zorunlu hale gelecek.

Hem İklim Değişikliği ile mücadelede hem de elektrikli araçlara hazırlık anlamında doğru bir adım atılmış.







Yerli elektrikli otomobil TOGG'un seri üretimine 2022 sonuna doğru başlanması planlanıyor. Beklentinin yüksek olduğu TOGG piyasaya çıkınca en büyük sorun şarj üniteleri olabilir.

Türkiye'de de yeni yapılacak ev ve iş yerlerinde elektrikli araç şarj ünitesi yapmak zorunlu olmalı. Benzin istasyonları da şimdiden şarj üniteleri monte etmeye başlamalı.

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Altyazı

"Düşünün! Çünkü henüz yasaklanmadı!" (1984)

