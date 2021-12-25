Son 4-5 gündür Google'da 'dolar' araması yapıldığında sayfanın üstünde anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül çıkmıyor! Onun yerine 'Dolar kuru bugün ne kadar?', 'Dolar kuru canlı' başlıklı ekonomi sayfaları çıkıyor!

Eskiden 'Dolar' yazınca şak diye doların kaç TL olduğu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının ardından dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Pazartesi günü 18,50'ye kadar çıkan dolar kuru her gün hızla düşüyor.

Ancak Google, dolarda büyük düşüş yaşandığından beri doların TL karşılığını göstermemeye başladı. Böyle olunca 'Dolar kaç tl', 'Dolar kuru', 'Dolar TL' diye ikinci kez arama yapmanız gerekiyor. O zaman kurun kaç TL olduğu çıkıyor!

DonanımHaber'in forum sayfasında bu konu haber oldu ve tartışıldı. Forumdaki editör, durum bir hatadan kaynaklanabilir diye Google'ın arama dilini Türkçe'den farklı bir dile çevirdi ve eskiden olduğu gibi doların TL karşılığını gösteren modül anında çıktı.







KURDAKİ DÜŞÜŞ...

Sanki sadece Türkiye'ye yönelik bir düzenleme yapılmış gibi görünüyor!

Bu, 'Dolar' kelimesine en yüksek reklam teklifini veren internet siteleri, Google aramasında öne çıksın diye yapılmış bir uygulama da olamaz!

Eskiden de 'Dolar' kelimesi için reklam veriliyordu ama 'Dolar' diye arama yaptığınızda ilk, doların TL karşılığını gösteren modül çıkıyordu.

Hemen 'İşte dış güçler' diye espri yapmayın! Enteresan bir durum değil mi? Tam komplo teorisi yapılacak bir olay!

Çok basit bir soru: Dolar 17-18 lirayken Google'daki ilk aramada hemen doların TL karşılığını gösteren modül, şimdi niye ilk aramada gösterilmiyor? Dolar 11 lira olunca niye gizleniyor?

Google'ın Türkiye temsilcisi bu konuda bizi bilgilendirirse sevinirim. Yoksa birileri mutsuz mu oldu dolar kurunun hızlı düşüşünden?







ABD RAHATSIZMIŞ!

Reuters, 'ABD, Türkiye'nin Etiyopya'ya silahlı insansız hava aracı satışından rahatsız' diye bir haber geçti.

Avrupa, Afrika ve Asya'da birçok ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye, istikrarı bozuyormuş!

Hangi istikrar? Birçok ülke silah satıyor, Türkiye satınca mı rahatsızlık yaratıyor?

Biz de ABD'nin YPG'ye ağır silahlar vermesinden rahatsızız! Ne olacak şimdi?

Bence ABD'li yetkililer bu rahatsızlığın üzerine soda içsin. Hazmı kolaylaştırır! Hâlâ öğrenemediler eski Türkiye yok artık!



ÖZKÖK UĞRAŞIYOR AMA OLMUYOR!

Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunduğu TV programında "Eskiden yurt dışında 3-5 'ekkspresso' içebiliyordum. Artık içemiyorum" diye dert yandı.

Bu da dert mi şimdi?

Ayrıca doğrusu espresso (!) Özkök'e dörtbeş kez "Ekkspresso" demek yakışmadı.

Özkök üst üste TV programlarına katılıyor, röportajlar veriyor ama 'espresso' örneğinde bile kimseden destek görmüyor. Halbuki döviz kurları yükseldiğinde birçok insan "Bir kahve içtiğimizde hemen 5 euro'yu TL ile çarpıyoruz" örneğini verdi.

Yani Özkök, benzer bir tespit yaptı, lakin kahve fiyatının TL karşılığından rahatsız olanlardan bile destek görmedi. Küçük çaplı bir linç yedi!

Özkök ne kadar uğraşsa da muhalif tarafa geçemiyor! Oysa çoğu eski tüfek solcudan daha kültürlü, birikimli ama muhalif cepheden sürekli linç yiyor.

Bunun nedeni de eski günahları ve ilkesiz tutumu!







DOLANDIRICILARIN YENİ OYUNU

Bir dolandırıcı Eskişehir'de yaşayan S.Y.'yi arayıp kendisini polis olarak tanıttı. S.Y.'nin banka hesabındaki parasının terör örgütünün eline geçtiğini belirtip, "Eğer bize inanmıyorsanız polis imdatı arayın" dedi.

S.Y., polisi imdat hattını arayınca karşısına yine dolandırıcı çıktı. Çünkü dolandırıcılar, S.Y'nin telefon hattına sızmış ve ev telefonu hattını kendilerine yönlendirmişti.

Ve S.Y hesabındaki 370 bin lirayı dolandırıcılara yolladı.

Bu yeni yöntem çok can yakar! Birçok insan yardım hattını arayınca konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu aklına getirmez.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndaki polis ve uzman sayısı artırılmalı.

Artık kapkaç, ev soymak tarihe karıştı. Dolandırıcılık telefon ve internet üzerinden yapılıyor!

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilgili o kadar çok haber yapıldı ki, 'Savcı', 'Örgüt', 'Operasyon' gibi kelimeler halkın bilinçaltına işledi!

Telefondaki ses "Ben savcıyım, terör örgütleri hesabınızı ele geçirdi" dediğinde vatandaş hipnotize oluyor!

"Telefonla arayanlara inanmayın" demekle çözülmeyecek kadar derin bir sorun bu!







PİTBULL SAHİPLERİ TUTUKLANABİLİRSİNİZ!

Gaziantep'te pitbulların ağzından güçlükle kurtulan, yüzü ve kafası parçalanan dört yaşındaki Asiye Ateş, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Pitbull saldırılarının ciddi bir sorun olduğunu, Türkiye'de de sahiplenilmesi yasak olan bu tehlikeli köpeklerin sayısının hızla arttığını defalarca yazdık.

Bu son olayda üç şüphelinin tutuklanması başka saldırılarda da emsal gösterilecek önemli bir gelişme. Pitbull gezdirmenin silah taşımaktan farkı yok! Eğer bu vahşi köpek, insanları parçalıyorsa sahibi de hemen tutuklanmalı!







DOKTORA DOKUNAN YANSIN!

Mardin'de M. A. 'yanlış tedavi uyguladı' iddiasında bulunarak dahiliye uzmanı doktor Bayram Yıldız'ı kolonya şişesiyle darp etti. Yıldız'ın kafası yarıldı.

Fakat mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hani trafikte bilmeden savcıya, hakime saldıranlar anında tutuklanıyor ve onlarla "Çatacak başka adam bulamadın mı?" diye dalga geçiliyor ya...

İşte aynısı doktorlara saldıranlara yapılsa sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar azalarak biter!

Doktora dokunan yanmalı!