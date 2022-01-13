Yılda 5,5 milyarın üzerinde prezervatif üreten, 140 ülkede faaliyet gösteren ünlü bir prezervatif markası, son 2 yılda satışlarının yüzde 40 azaldığını açıkladı. Aynı açıklamada dünya genelinde otellerde kalma oranlarının da azaldığına dikkat çekildi.

Acaba prezervatifin en çok otellerde kullanıldığını mı ima ettiler?

Esprisi, geyiği çok yapılacak bir haber bu!







Sevgili ya da eşle yapılan düzenli ilişki ile kaçamak ve tek gecelik ilişkilerin oranları araştırılsa ne sonuç çıkar acaba?

Pandemi yüzünden evlerde daha çok vakit geçiriliyor olmasının cinsel yakınlığı ve prezervatif kullanımını artıracağı düşünülüyordu. Ancak hem prezervatif hem de doğum oranları düştü.

Sanal seksin yaygınlaştığını gösteren araştırmalar da var.

Özetle pandemi küresel ölçekte cinselliğe büyük darbe vurdu.

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BİR ARAYA GELMEMİŞ GİBİ ÇEK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi. Ve bu görüntü çıktı ortaya.

Garip bir fotoğraf. Sanki bir araya gelmemiş gibiler! İki parti lideri bir araya gelmiş ama tek kuver açılmış! Tuzluk da yok sanki.

Tuzu önce kim istedi acaba?







Pandemi kuralları diyebilirsiniz ama fotoğraf açısı da garip. Sanki 'Hobbit' filmi seti gibi. İki siyasetçi de küçük gözüküyorlar, güçlü bir duruş sergilemiyorlar.

Peki, masada ekmek olmayışı bu buluşmadan ekmek çıkmaz mesajı mı veriyor?

Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yapılan muameleyle, İsrail ile yaşanan alçak koltuk krizini hatırlayın!

İmaj çok önemli. Siyasilerin özel fotoğrafçıları olur ve medyaya servis edilecek her kare önceden değerlendirilir. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun medya danışmanları sınıfta kaldı!

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PAHALI ARABALI KIŞI NASIL TAVLANIR?

Türkiye'de bir TikToker, "Güzel bir araba gördüğünüzde sahibi ile nasıl tanışırsınız?" taktiği vermiş.

Pahalı bir arabanın önüne araç park edip kendi telefon numaranızı yazıyormuşsunuz. Böylece zengin kişi sizi arıyormuş. Sonrası sizin flört yeteneğinize kalıyor!







Bizim TikToker'lar da kopyacı! Aynısını yabancı Tik- Toker'lar yaptı.

Zengin semtlerde, son model araçlara yakın yerde flört uygulamasını 1 km kapsayacak şekilde açıp ava çıkanlar da var.

Bizim yerli Tik- Toker gibi aracınızla başkasını engellerseniz küfür yersiniz ve zekanız sorgulanır!

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FİLTRE MAĞDURU

52 yaşına basan Mustafa Sandal, hayranlarının kutlama mesajlarına teşekkür etti ve doktoru Hülya Bolu ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medyada "Bu sen misin Mustafa?", "Filtreyi abartmışsın" diye espriler yapıldı.

Sandal da "Herkes bir sakin olsun. Ben yine aynı eski ben.







Hülya Hocam biraz faceapp ayarını kaçırmış olabilir.

Sonradan fark ettik, paylaşımı kaldırmaya da gerek duymadık. Esprili yorumları gördüm, ben de sizler kadar güldüm. Hep gülelim geçelim" dedi.

İşte sosyal medyayı doğru kullanmak budur. Bazı orantısız espriler de yapılmıştı ama Sandal umursamadı, espriyle karşılık verdi.

Sandal'ın da dediği gibi hep gülelim geçelim!

Demek ki, başkasının cep telefonuyla fotoğraf çektirirken dikkat etmek gerekiyor. Bazıları filtreyi o kadar abartıyor ki, farklı biri gibi çıkıyorsunuz!

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GURME HIRSIZLAR!

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir restoranda iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Üstelik bunu 20 gün arayla iki kez yaptılar.

Durumu kamera görüntülerinden fark eden işletme sahibi "Aynı kadınlar rahat rahat yedi ve gittiler... Altın hırsızı gördük, eve girenleri gördük ama gurme hırsızlığını ilk kez gördük" dedi.







Gençler yapar bunu; masaya boş sigara paketi ile ucuz bir çakmak bırakıp mekandan uzaklaşırlar. Ama restoran sahibinin dediği gibi bunlar düzenli hırsız.

Bence mesele karın doyurmak da değil, menüde ne varsa yemişler! Kim bilir kaç restoranda aynı taktiği uyguladılar?

Hırsızlık literatürüne 'Gurme hırsız' da girmiş oldu böylece.

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ABDURRAHMAN DİLİPAK BU HABERİ BEĞENDİ!

Oregon Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre esrardaki bileşikler, Kovid-19'a neden olan virüsün hücrelere girişini engelleyerek bulaşmasını önlüyor.

Esrarın kenevir çeşitlerinde yaygın olarak bulunan Kannabigerolik ve Kannabidiolik asitleri, Kovid-19 virüsünün başak proteinine bağlanabiliyor. Bu da virüsün hücrelere girmesini ve enfeksiyona neden olmasını engelliyor.







Abdurrahman Dilipak bu haberi beğendi! "Kenevirin her şeyine muhtacız" diyen Dilipak yoksa haklı mı çıktı?

Kenevir zaten birçok ilacın ham maddesi. Bu araştırma Kovid-19'a karşı yeni tedavi modellerinin geliştirilmesini sağlayabilir.

Tüm dünyada sigara yasakları artarken, kenevir yasaklarının kaldırılması da ayrı bir tartışma konusu!

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VE BILL GATES O SORUYU YANITLADI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter'dan gelen soruları yanıtladı. Ve "Bill Gates Kovid-19 aşılarıyla insanlara çip takıyor" söylemine çok şaşırdığını açıkladı.







"Sen, ben ve Tony Fauci gibi insanlar çok fazla yanlış bilgiye maruz kaldılar" derken, "Bunları beklemiyordum. Kollara çip koymak bana mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

Evet, neden bunu yapmak istesin ki? 2021'in en saçma sorusu bu bence.

Bu yanıta komplo teorisyenleri ikna oldu mu bilmiyorum ama gününü gün edip eğlenmek varken dünya sorunlarına çözüm arayan ve milyarlarca dolar yardım yapan Gates'i meşgul etmeyin derim!