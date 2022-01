"Yozgat'taki uranyum arama çalışmaları yeniden başladı" başlıklı haber, sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olma nedeni Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6-7 bin ton uranyum rezervinin olma ihtimali değil, uranyumu arayan ekip!

Haberlerde bu üç kişinin yer aldığı fotoğraf kullanıldı! Bu dayıların atom mühendisi olma ihtimalinin düşük olması ve tarlaya pimaş boru sokularak uranyum aranması elbette sosyal medyada espri konusu oldu.

Twitter'da "Dayılar bahçede artezyen kuyusu açacak yer arıyor bence emin misiniz?", "Dayılar gömü ararken yakalanıp 'Uranyum için geldik' demiş olabilirler" gibi espriler yapıldı.







Aslında fotoğraftaki üç kişi köylü. Muhabir, köylülerden uranyum arama çalışmalarıyla ilgili bilgi almış. Haber siteleri de haberi Twitter'da paylaşırken fotoğraftakilerin köylü olduğu bilgisini vermedi.







'CLICKBAIT' HABERCİLİK

Bu olayda bir 'Don't Look Up' etkisi görüyorum. Haberde köylülerin fotoğrafını paylaşan editör, sosyal medyada köylülerin ti'ye alan yorumların yapılacağını ve insanların espri kasmak için birbiriyle yarışacağını iyi biliyor!

Clickbait' haberciliğinin Twitter versiyonu bu! 'Clickbait' mevzusu da ayrı bir tartışma konusu. Örneğin bu haberde sadece boru fotoğrafı kullanılsaydı kimsenin ilgisini çekmez, Yozgat'ta uranyum arandığından çoğumuzun haberi olmazdı ama şimdi herkes biliyor. Çünkü 'Don't Look Up' filmindeki gibi olay, sosyal medyada gündem olmak! Günümüzde sosyal medyada konuşulmuyorsa ABD Başkanı'nı bile dünyayı bir göktaşının yok edeceğine ikna edemezsiniz!

Dünyaya Mesih gelse bile, insanları inandırabilmek için önce sosyal medyada fenomen olması gerektiği bir çağda yaşıyoruz!

***



DİKKAT BEYZBOL SOPASI VAR!

İstanbul Kâğıthane'de bir taksici trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Saldırıda otomobil sürücüsü Hüseyin Y.'nin kolunda çatlak oluştu.

Hüseyin Y., olayı şöyle anlattı: "Yanımızdan son sürat, 160- 170 civarı bir hızla geçti. Ben de 'Ne yapıyorsun?' diyerek selektör yaptım. Sonra defalarca önümüze kırdı, yolumuzu kapattı. En son bagajdan aldığı beyzbol sopasıyla arabamın camını kırdı."

Fotoğraf her şeyi özetliyor. Adam bagajdan beyzbol sopasını çıkarmış geliyor! Sanki GTA (popüler bilgisayar oyunu) oynuyor!







Hüseyin Bey kolundaki çatlakla kurtulduğuna şükretsin, daha kötüsü olabilirdi!

Ne yazık ki, önüne gelen herkes taksici oluyor. Aslında öfke kontrolü olmayan bu şâhsa taksi plakasını veren oto galeri ya da taksi plaka sahibine ceza kesilse, taksileri daha düzgün insanlar kullanır!

Aman trafikte kimseyle tartışmayın! Bagajdan beyzbol sopası çıkma ihtimali yüksek. Beyzbol bizde yaygın bir spor değil ama dünyada beyzbol sopası en çok satılan ülkelerden biriyiz!

***



GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ?

Galatasaray ligde serbest düşüşe geçti. Taraftar ikiye bölündü. Fatih Terim'in istifasını isteyenlere, sekiz lig şampiyonluğunu örnek gösterip "Terim giderse daha kötü olur" diyenler var.

Terim gidince Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarılarını, Gerets ile 2006'da puan rekoru kırılarak kazanılan şampiyonluk, Hamza Hamzaoğlu ile elde edilen dördüncü yıldız ne çabuk unutuldu!

Terim gittikten sonra Galatasaray batmadı, aksine Terim sezonlarındaki transfere harcanan büyük paralar yüzünden kulüp borç batağına saplandı!

Terim'in kadroyu gençleştirme modeli de umut vermiyor. Babel ve Arda'nın sahada olduğu takım mı gençleşiyor? Terim'e genç denince aklına ilk transfer geliyor! Ve beğenilmeyip kiraya verilen genç futbolcular Galatasaray mağlubiyetlerinde başrol oynuyor!

Galatasaray, Hatay ve Trabzon maçlarını da kaybederse küme düşme potasına yaklaşır!

Burak Elmas acil bir tercih yapmak zorunda!

***



VARYANTLAR LATİN FUTBOLCULAR GİBİ!

Güney Kıbrıs'ta Kovid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan 'Deltacron' adında yeni bir mutasyon keşfedildi.

Delta ile Omicron'un birleşimine 'Delmicron' denmişti, sahi ne oldu o varyanta?

Artık varyantların hızına yetişemiyoruz. Kovid-19'la başladık, Delta, Omicron, Delmicron, Deltacron diye devam ediyoruz! Latin futbolcu isimleri gibi! Yakında ilk 11 tamamlanır!







İyi senaryo şu; yeni varyantlar çıktıkça virüs gücünü kaybedip, önemsizleşecek! Kötü senaryo ise yenilmezlik şurubu içmiş varyantın çıkması. Bu varyanta da 'Megatron' ismi yakışır!

Çift doz BioNTech aşısının Omicron'a karşı yüzde 33 koruma sağladığı ortaya çıktığından beri Uğur Şahin'den aşıyı 'ultra, mega' seviyeye çıkarmasını bekleniyorduk ama ses seda yok!

Bari aşı patentini açsa, yoksul ülkeler faydalansa! Onu da yapmıyor!

Uğur Hocam şimdi sizdeyiz, izleyicilere neler söyleyeceksiniz!

***



KÜRESEL ISINMA MI DEDİNİZ!

Lufthansa Havayolları'nın kalkış ve iniş haklarını güvence altına almak için 18 bin ek ve gereksiz uçuş gerçekleştirmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Sırf 'slot' hakkını kaybetmemek için Lufthansa, Air France, KLM ve Brüksel Airlines gibi dev firmalar az yolcu ile zararına bazen de yolcusuz uçuşlar yapmak zorunda kalıyor.







Sonra da küresel ısınmayı önlemek için büyükbaş hayvanların kesilmesi ve yapay ete geçilmesi için projeler geliştiriliyor!

O kadar uçağın boşu boşuna yaktığı yakıtın yarattığı sera gazı ne olacak?

İşte böyle ahmakça nedenlerden dolayı sera gazı artınca komplo teoricilere de gün doğuyor!

***

DOKUZDAN DÖRDÜ ÇIKARAMAMAK

'Kim Milyoner İster' yarışmasına katılan oyuncu Elif Karagöz, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusunu yanıtlayamadı.

Yani dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi.

Orta zekâlı insanlar, kaygı verici durumlarda genelde paniklerler. Hadi Karagöz panikledi diyelim. Telefonla aranan İTÜ inşaat mühendisinin de soruyu çözememesine ne diyeceğiz?







Yoksa bu mühendisin yaptığı evleri araştırmak mı gerekiyor?

Bence inşaat mühendisi soruyu yanlış anladı ama bu durum bile bir İTÜ mühendisi için kötü reklam!

Google'da ismi yayılırsa yandı!