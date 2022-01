Yeni yılla birlikte İstanbul'daki köprülerde tek yönlü uygulanan ücretlendirme iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü uygulanmaya başlandı.

Yani köprülerden tek yönlük geçiş için 8,25 TL alınıyor. Dönüşte de aynı para ödeniyor. Artık taksiciler de Avrupa yakasından aldıkları bir müşteriyi Asya yakasına geçirdiklerinde hem gidiş hem de dönüş parası olan 16,50 TL istemeye başladılar.







HAKSIZ KAZANÇ

Taksi şoförleri "Kadıköy'de yolcuyu bırakıp Avrupa Yakası'na boş dönüyorum. Bu geçişin parasını neden ben ödeyeyim?" diyor.

TV'de de bu konu tartışıldı. "Ne yapsın dönüşünü cebinden mi ödesin" diyerek taksicileri haklı bulanlar oldu.

Bence bu işten müşteri zararlı, taksi şoförleri ise büyük olasılıkla kârlı çıkıyor. Çünkü taksi dönerken de yolcu alırsa her iki yönden iki defa köprü geçiş ücret almış oluyor. Böylece 16,50 TL haksız kazanç elde edilmiş olacak!

Müşteri eğer dönüşte de taksi kullanırsa hem gidişte hem dönüşte iki defa köprü ücreti ödemiş oluyor!

Eskiden taksiler karşı tarafa geçmek istemezdi ama şimdi dönüşte de yolcu bulup fazladan 16,50 TL kazanç elde etmek ilgilerini çekebilir!

Kısacası her tartışmada olduğu gibi yine taksiciler kazançlı çıktı!

***



PİTBULLAR İÇİN SÜRE UZATILMALI

Bir ay önce 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınmayan tehlikeli köpek ırkları ilk tespit edildiğinde sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanacağını yazmıştım.

Ve sokaklarda pitbull sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştum.

Korkulan oluyor. Sorumsuz kişiler ceza yememek için tehlikeli köpekleri sokaklara, boş arazilere bırakıyorlar.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.

Dr. Murat Arslan, 14 Ocak'ta bitecek kayıt altına alma süresinin en az 6 ay uzatılması gerektiğini açıkladı.

Arslan, "Kayıt işlemleriyle ilgili bir yoğunluk söz konusu. Bugün birçok belediyenin barınağı yok. Kayıt altına aldıklarında kısırlaştırma belgesini de vermek gerekiyor.







Hem kısırlaştırmak hem de kimliklendirmek en az bin 200, bin 300 lira arasında değişiyor... Hemen ortaya çıkan bu genelgenin bu kadar kısa süre içinde uygulanması mümkün değil" diyor.

Arslan söylediklerinde haklı.

Vatandaş yumurta kapıya dayanmadan, cezalar kesilmeye başlamadan harekete geçmez.

Aslında köpek dostlarımız sahiplerinin sorumsuzluklarının cezasını çekiyorlar.

Bu barınak işi acilen çözülmeli.

Belediye başkanları seçim zamanı köpeklerle fotoğraf çektirip oy istemeyi iyi biliyorlar!

Şimdi samimi olduklarını göstermeliler. Acilen modern hayvan barınakları yapmaya başlamalılar.

Gücü olmayan belediyelere de devlet yardım etmeli.

Pitbull saldırıları artarsa, barınaklar yeterli gelmezse, barınakların kötü koşulları sosyal medyaya düşerse devlet haklı olduğu bir konuda haksız duruma düşebilir. Herkes elinden geleni yapmalı!

***



MURDOCH'I BİLE KANDIRMIŞ

Bir zamanlar Silikon Vadisi'nin gözdesi, Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ABD'de görülen davada kendisine yöneltilen 11 suçlamanın dördünden suçlu bulundu.

Mahkemede Holmes'un hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini söylediği teknoloji hakkında, bilerek yalan söylediğine karar verildi. Holmes, yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve üç adet elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere dört suçlamadan suçlu bulundu.

Bir dönem 'servetini kendi başına yaratan en genç kadın milyarder' unvanına sahip olan Holmes, film olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu hikayeden 'Don't Look Up' tarzı ironik bir medya eleştirisi çıkar. ABD medyası evinin garajında bir şeyler icat edip milyarder olan Silikon Vadisi girişimcilerinin hikayesini sever.







ARTIK HAPİSTE YAZAR

Holmes ise medyanın bu ilgisini kötü amaçlı kullandı. Birçok dergiye kapak oldu, çıkmadığı program kalmadı. Şirketi Theranos, 9 milyar dolar değere ulaştı ama sağlık sektöründe devrim yaratacağı sözünü verdiği kan testi teknolojisi başarısız olmuştu. Ama Holmes araştırma sonuçlarını gizleyerek teknolojisinin devrim yaratacağı hikayesini foyası ortaya çıkana kadar satmaya devam etti. Holmes, medya imparatoru Rupert Murdoch ve teknoloji kralı Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başarmıştı. Murdoch gibi cimri ve tilki bir medya imparatorunu kandırmak, büyük başarı öyküsü! Holmes artık anılarını cezaevinde yazar!

***



BU DÖNER KAÇA DÖNÜYOR?

Erzincan'da lokantalarda satılan 100 gram et döner 43 TL olmuş. Bir tas mercimek çorbası 20 TL, su, çay tatlı vs. Erzincan'da bile sıradan bir lokantada bir kişi 80-100 liraya çıkar!

Erzincan denince akla yaprak döner gelir! İstanbul'da da döneri aynı fiyata yiyoruz!







İstanbul'da dükkan kirası, çalışan gideri Erzincan'a göre kat kat yüksek. İstanbul'a bakarak fiyat belirlemek haksızlık!

100 gram et döner 43 TL ise kilosu 430 TL eder.

Karkas etin kilosu toptan alırsanız 55-65 lira!

Yani Erzincan'da bile döner, kilo başına 365 TL kârla dönüyor!

Hep marketlerdekini konuşuyoruz, yeme içme sektörü de denetlenmeli!

***



NFT EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'NFT'ye Giriş' dersinin, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü'nün seçmeli dersler havuzuna eklendiğini açıkladı.

'NFT'ye Giriş' dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında okutulacak. Derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.







Ankara Üniversitesi'ni kutluyor, darısı diğer üniversitelere diyorum.

NFT sayılabilecek varlıklar; herhangi bir sanat eseri, video, tweet, bir internet sayfası, sosyal medyada oluşturduğunuz hikayeler ve daha pek çoğu olabiliyor. Çok geniş bir yelpazeye sahip ve ışık hızıyla büyüyor.

Bence her Güzel Sanatlar Fakültesi'nde NFT ders olarak okutulmalı. NFT trenini kaçırmamalıyız!