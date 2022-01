Sunucu Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'gözlerdeki ışıltı' göndermesi yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi. Her vatandaş gibi Ece'nin de eleştirmesi en doğal hakkı. Benim takıldığım nokta Ece'nin samimiyeti.

Ne zaman bir ünlü, işleri kesilse ya da işinden ayrılsa hemen muhalifliğe bağlıyor. İşleri açılınca yeni bir projeye başlayınca da 'win win' (kazan-kazan) moduna geçiyorlar, fabrika ayarlarına dönüyorlar!

Ece de sabah programı yayından kaldırılınca Twitter'dan esip gürlemeye başladı. Elbette birçok insan hayatını garantiye alma telaşı içinde ama bahsettiğimiz insanlar geliri yüksek olanlar!

Yani para akarken susup, işler kesilince muhaliflik yapmak bana samimi gelmiyor. Peki, Ece gibi işler kesilince eleştiriye başlayan 'part time muhalif'lerin, sol geçmişi olan, ezelden beri muhalif olanlardan daha çok ilgi görmesine ne demeli?







KALIPTAN KALIBA GİRERLER

12 Eylül öncesi eylemden eyleme koşmuş, darbe sonrası hapis yatmış, işkenceden geçmiş, Hegelci Diyalektiği yemiş bitirmiş ve davasını terk etmemiş eski tüfek solcuların sosyal medya hesaplarına bakın kimse onları dikkate almıyor! Melis Alphan, Ece Üner, Ece Temelkuran gibi muhalif görünen, özünde oportünistlerin Twitter'da muhalif lideri oluşlarını görünce gülüyorum!

Eski tüfek solcu, sorunu siyasi partiler yerine sistemde arar, sağlam tespitler yapar, bir-iki 'RT' alır, Melis, Ece "Bodrum'un da içine ettiler" diye paylaşım yapar binlerce RT alır.

Part-time muhalifler, konjonktüre uyum sağlamayı iyi bilirler. Özal'cı yıllarda liberal, 28 Şubat'ta laiklik savaşçısı, FETÖ'nün yükseldiği dönemde 'kullanışlı aptal', ana akım medyanın dışında kalınca da Twitter muhalifi vs. olurlar. Kalıptan kalıba girerler.

Sistem de zaten moda yazarından, sabah programı sunucusundan dönme, tek dertleri; Alaçatı'da takılmak, Euro yükselince Yunan adalarına gidemeyeceğine üzülmek olan part-time muhalif istiyor!

***



JUSTIN'İN BUNDAN HABERİ VAR MI?

Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını söyleyen Aleyna Tilki, Los Angeles'ta otelin lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti:

"Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim..."







Aleyna'ya göre Justin evlenmeden önce yaşanmış bu olay. Yani 2018 yılı ya da öncesi. O yıllarda her genç kız gibi Aleyna'nın evinde de Justin posteri asılı olmalıydı ama yine de tanımamış.

Justin gibi bazı ünlüler skor peşinde oldukları için Aleyna doğruyu söylüyor olabilir ama bu hikâyenin en absürt kısmı Justin'in Aleyna ile konuşabilmek için önlü arkalı bir masa ayarlaması, Aleyna'nın kahvesinden ona vermesi...

Ha ha ha... Justin'in kafası güzeldi herhalde. Peki, Justin'in bundan haberi var mı?

***



CEM YILMAZ BİTMİŞ!

Yılbaşı akşamı 'CMYLMZ- Diamond-Elite-Platinum- Plus' şovunu açtım, 14 yaşındaki oğluma da "Gel bak bu adam çok komik" diye seslendim. Geldi, başladı benimle birlikte izlemeye, önce cep telefonuna baktı, 5-10 dakika sonra sıkıldı odasına çıktı.

"Z Kuşağı işte" dedim, izlemeye devam ettim ama sonra Cem Yılmaz'a gülmediğimi fark ettim. Eski şovlarında 200 espri varsa, şimdi 40-50!

Bütün komedyenler bu düşüşü yaşıyor aslında. Son dönemlerinde Kemal Sunal'a, Şener Şen'e, Levent Kırca'ya da gülmüyorduk. Hadi onların asıl işi sinema oyunculuğu, dram da oynayabilirler ama Cem Yılmaz'ın asıl işi stand-up. 1,5 saat sizi güldüreceğim diyerek bilet satıyor!







Sonra Ata Demirer'in gazino şovunu izledim. O daha vasattı. Ata da güldürmediğini fark etmiş olsa gerek arada şarkı söyler toparlarım demiş!

elki de biz izleyiciler değiştik! Artık sosyal medya var. Mizah seviyesi çok gelişti. Bazı gençler kısa videolar, tweet'lerle kırıp geçiriyorlar ortalığı. Bazı sokak röportajları bile Cem ve Ata'dan daha komik. Ama bunlar kendiliğinden gelişen komiklikler.

Gençlerden Doğu Demirkol'a gülüyorum ama Cem Yılmaz'ın 'prime dönemi' ile karşılaştırdığımda "O seviyeye çıkamaz" diyorum. Hasan Can Kaya umut vaat ediyor ama konuklarla sohbet standup değil, başka bir şey!

Elbette 50 yaşındaki Cem Yılmaz'ın da hayatı ve bakış açısı değişti, enerjisi azaldı. "Niye benim marinam yok" bakış açısıyla sadece kendi arkadaş grubunu eğlendirir artık.

Özetle Cem Yılmaz bitmiş ama yeni genç bir Cem Yılmaz da yok!

***



ALDATIYORSAN BU LİNK'E TIKLAMA!

Dolandırıcılar, sosyal medyada "Başkasının kocasıyla flört ettiğiniz için hakkınızda şikayet var" diyerek kadınlara mesaj atıyorlarmış. İkinci mesaj "Hakkındaki iddiaları buraya tıklayarak kaldırabilirsin" oluyormuş. O linke tıklayanların da anında sosyal medya hesapları çalınıyormuş. Dolandırıcılar daha sonra çaldıkları hesapların arkadaş listesine ulaşarak farklı yöntemlerle para istiyorlarmış.







Dolandırıcılık Yüksek Okulu diye bir yer var galiba. Diş macunu reklamlarından bile daha çok formül geliştiriyorlar.

Aldatma oranları hızla yükseldiği için attıkları yemi yutacak çok kadın olduğunu biliyorlar. Aman tanımadığınız hesaplardan gelen linkleri tıklamayın!

***



BÖCEK BURGER YEDİRECEKLER

Eğer hayvan yetiştiriciliği bırakılırsa sera gazı emisyonlarının yüzde 30'u azalırmış! 2030 yılına kadar mantar dondurmadan yapay etlere, böcek burgere kadar birçok sıra dışı yiyecek karşımıza çıkacak.

Küresel ısınmanın faturasını sığırlara, koyunlara mı çıkaracağız? Çin, ABD karbondioksit salınımını düşürmüyor diye yapay et mi yiyeceğiz? Yapay et yerine dünyadaki yemek israfını önleyecek radikal önlemler olmaz mı? Olmaz tabii, ihtiyacın olmayan şeyleri almazsan kapitalist sistem nasıl para kazanacak?

Küresel sermaye, pandemi dönemi yasaklarına harfiyen uyan insanları görünce biz bunlara her şeyi yaptırırız diye düşünmeye başladı galiba!

Bill Gates, Elon Musk, Çinli zenginler vs. dünyayı sera gazına boğacak dar ve orta gelirliler de yapay et, böcek burger yiyecek öyle mi? Yok daha neler!