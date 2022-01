Elon Musk yine bir tweet paylaştı, ortalığı karıştırdı. Kafa karıştırmadığı gün yok ki! Rakibi dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos, slikon abidesi sevgilisiyle birlikte ultra, mega, uber yatıyla her gün bir koyda gününü gün ediyor... Bizim Musk çok çalışıp, birkaç saat uyuyup arada da dünya meselelerine kafa yoruyor!

Pandemi evreninde kartların yeniden dağıtılmasına neden olan tweet'teki karikatüre gelecek olursak; karikatürde biri sayısız doz aşı vurulmuş, diğeri ise hiç aşı olmamış iki insan var. Her ikisi de birbiri için "Neden hâlâ ölmediler?" diyor.







Aşı karşıtları bu tweet'ten sonra Elon Musk'ın da büyük resmi görüp, aşı karşıtlığına geçtiğini düşündü. Ama konuşma baloncuğu iki taraflı. Musk hem aşılılar hem de aşısızlara dair ironi yapmış olabilir.

Musk, kendisinin ve aşı olmaya elverişli çocuklarının koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı. Ve aşının bir zaruret olmasına karşı olduğunu ve insanların zaten sürekli riskli şeyler yaptığını, Kovid-19 riskini göze almanın da bir tercih olduğunu savunmuştu.

Bence bu karikatürde aşılılar, aşı karşıtlarının neden virüsten ölmediğini, aşı karşıtları ise aşı olanların aşıdan niye ölmediğini düşünüyor.

Musk da kutuplaşmayla dalgasını geçiyor ve bu arada Omicron varyantı ışık hızıyla yayılmaya devam ediyor!







BU REKLAMDA TACİZ VAR!

Ünlü bir Fransız otomotiv markası, yeni model otomobili için Mısır'da yayınladığı reklamda Arap dünyasının pop müzik yıldızı 60 yaşındaki Amr Diyab'ı oynattı.

Reklamda Amr, otomobilini sürerken, dikiz aynasındaki kameradan karşıdan karşıya geçen bir kadının gizlice fotoğrafını çekiyor ve fotoğraf, anında cep telefonuna düşüyor.



YAYINDAN KALDIRILDI

Aslında otomobilin kamera özelliğine dikkat çekilmeye çalışılıyor ama bu hareket tacizi teşvik ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açtı. Ve firma özür açıklaması yaparak reklamı yayından kaldırdı.

Bence otomobilden çok cep telefonu reklamı gibi olmuş ama Amr'in kadına bakışında da bir sorun var. Normalde ilk bakışta aşk havası yaratılması gerekiyordu ama Amr'ın oyunculuğu zayıf olsa gerek, affedersiniz ama kadını gözleriyle yemiş!

Tabii reklamın iyisi, kötüsü olmaz. Bir reklam kendini konuşturuyorsa hedef kitleye ulaşır! Peki şimdi bu kitle, araba aynasıyla gizlice kadınların fotoğrafını çekmek isteyenler mi oluyor?







OMICRON NASIL BU KADAR HIZLI?

ABD'den Dr. Ali Nouri, Omicron varyantının nasıl çok hızlı yayıldığını Twitter'dan paylaştığı bu görselle anlattı.

Bu çizim aynı otelin aynı koridorunda farklı odalarda kalmış ve hiç temas kurmamış kişiler arasında teyit edilen virüs bulaşmasını gösteriyor.

277 no'lu odanın kapısı 3-5 saniye açılıyor, içerideki Kovid'li kişi nefes alıp verdiğinde virüs havaya yayılıyor, 2 metre uzunluğundaki koridoru geçiyor ve yine kapısı 3-5 saniye açık kalan 276 ile 278 no'lu odalara giriyor. Ve o odalardaki insanlara ulaşıyor. Yani virüslü bir kişi, hiç yan yana gelmediği insanlara birkaç saniyede hastalığı bulaştırıyor! Omicron'un ismi ünlü çizgi kahraman Speedy Gonzales (Hızlı Gonzales) olmalıydı. İç mekânda hava yoluyla çok rahat yayılabiliyor. Yoksa Omicron, bölüm sonu canavarı mı?



BİR KAPLANIN ÖLÜMÜ

ABD'nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü. Polis, çalışanı kurtarmak için kaplanı vurmaya mecbur kaldıklarını açıkladı. 20'li yaşlardaki temizlik görevlisi yetki alanı dışındaki kaplanın bulunduğu alana girince saldırıya uğramış.

Kaplanın bu olayda hiç suçu yok. Sonuçta onun doğasında avlanmak var. Fakat insan hayatı önce geliyor, hatayı yapan insan olsa bile!

Nesli tükenme tehlikesinde olan bir kaplan daha hayata veda etti. Aslında o kaplan, hayvanat bahçesine kapatıldığında ölmüştü! Bence hayvanat bahçeleri, hayvan dostlarımız için hazırlanan açık cezaevleri.

Hayvanat bahçeleri kapatılmalı. Çocuklarınızı kafeslerin ardındaki mutsuz hayvanları izlemeye götürmeyin!







'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'Nİ HÂLÂ OKUMADI

'Yüzüklerin Efendisi' serisi denince akla ilk Frodo karakteri ve onu canlandıran Elijah Wood gelir. Ünlü oyuncu 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesinin uyarlandığı J.R.R. Tolkien'in kitaplarını hâlâ tam olarak okumadığını itiraf etti:

"Kitapları 20 yıl sonra hâlâ okumadım. Okumamış olmam çok aptalca. Diğer herkes okudu. Karakterim üzerinde yaptığım tüm çalışmalarla birlikte kitabı okumak zor gelmişti. Odağımı, senaryolarda yazıldığı gibi karakterin dünyasında yaşamaya çevirdim."

1100 sayfalık 'Yüzüklerin Efendisi'ni okumak zor, ağır bir dili var. En azından film çekildikten sonra insan, "Bu kitabın çok ekmeğini yedim, ayıp olmasın" der, yine kitabı bitirir.

20 yıl; 7 bin 300 gün eder. Her gün kitaptan bir-iki paragraf okusa yine biterdi.

Wood, "Aman filmi çektik, bitti işte. Okumama gerek yok" diye düşündü herhalde. En azından saçmaladığını itiraf etmiş.







BÜYÜK BEDEN ALDATMACASI

Büyük beden kıyafet reklamlarında rol alan modeller kiloludur ama yüz ve boyunları yine de 'ince' görünür. Genelde fazla kilolu bir insanın yüzü ince, zayıf durmaz.

Meğer giyim markaları bizi kandırıyormuş! Karoline Bjornelykke adlı model, yüz ve boynun 'ince' görünmesi için kendisine şişman kostümü giydirildiğini açıkladı. Bu yöntemi de kıyafetinin içine vatka parçaları yerleştirirken çektiği videoda gösterdi.

Yani moda ve giyim markaları reklamlarında gerçek dışı, imkansız standartlar yaratıyorlar.

Özellikle gençler reklamlardan gördükleri modeller gibi olmaya çalışıyorlar. Başarısız olunca da bunalıma giriyorlar, öz güven kaybına uğruyorlar.

Klişe olacak ama ekranda her gördüğünüze inanmayın!