Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 'Metaverse' aleminde popüler Metaverse platformu OVR'de Türkiye'den de 20 binden fazla sanal arsa satılmış. Hemen İstanbul'da işlek bir yerden arsa alayım diyorsanız geç kaldınız. Başta Boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla değerli parsel satın alındı bile. Ama Beylikdüzü taraflarında hâlâ kelepir arsalar var!

Peki, bu arsalar ne işe yarayacak? Bundan 10-20 yıl sonra insanoğlu, 'Metaverse' alemini, gerçek yaşama tercih ederse, yarın ünlü bir firma gelir arsanıza reklam koyar ya da arsanıza AVM yapılır. Zaten büyük markalar şimdiden 'Metaverse'te sanal mağazalarda satışa başladı, reklam da veriyorlar.

Bu arada ben 'Metaverse'ü ilk yazanlardanım ama arsa almayı düşünmüyorum. Başta gelecek 'Metaverse'te diye düşünüyordum ama sonradan Mark Zuckerberg'ün başını çektiği 'Metaverse' bana Facebook'u kurtarma projesi gibi görünmeye başladı.







RİSKLİ YATIRIM

Türkiye'de pek gündeme gelmedi ama Yahoo Finance'ın ünlü 'yılın en iyi ve en kötü şirketleri' anketinde Meta (Eski adıyla Facebook), 2021'in en kötü şirketi seçildi. Elbette 'Metaverse'te sadece Meta yok Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketler de milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor. Ancak şu popüler olan OVR platformu belki gelecekte düşüşe geçecek. İnternette vakti zamanında çok popüler olup şu an adı bile unutulan birçok platform oldu.

'Metaverse' şu an İstanbul'un inşaat yapılmadan önceki hali gibi duruyor ama henüz arsa satışları denetime tabi değil.

Uzmanlar henüz Metaverse evrenlerinde yapılan satın almalarla ilgili bir denetim ya da garanti bulunmadığını söylüyorlar. Ayrıca kripto parada yaşanan dolandırıcılıkların benzerleri Metaverse'te de yaşanabilir.

Hani her ailede hata yapan bir dede vardır ya... Acaba ileride benim torunlarım da "Zamanında 'Metaverse' dutluktu, dedem aptallık etmiş, arsa almamış" der mi diye de düşünmüyor değilim. Dedeler her şekilde miras yedi torunlar tarafından suçlanırlar zaten!

***



KARSLILAR DOĞALGAZI DÜŞÜK ÖDESİNLER Mİ?

Yılbaşından sonra Meclis gündemine getirilecek olan doğalgazda kademeli tarife sistemine göre faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak.







Erzurum, Kars, Ağrı gibi soğuk iller, Antalya ve Adana gibi sıcak illerden daha düşük kademeli tarifeye tabi tutulacak.

Evet, Kars ya da Erzurum'da ısınmak için daha çok para harcanıyor. Lakin bu sefer de Antalya'da Adana'da yaşayanlar "Yazın da biz fazla klima kullanıyoruz, bize de elektrikte indirim yapılsın" diyebilirler. Erzurumlular da "Kış şartları daha zor" diye karşılık verebilirler. O zaman da çık işin içinden! Bir orta yol bulunur herhalde.

***



İLK-ORTA-LİSE OKULLARI HİBRİT EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Omicron varyantının ardından vaka sayılarının 36 bini geçince Yükseköğretim Kurulu, "Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif, üniversitelerde" açıklaması yaptı. Ve bazı üniversiteler hibrit modele (Bazı dersler online, bazıları yüz yüze) geçti.

Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modele geçti. Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.







Peki, ilk-orta-lise okullarındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin başı kel mi? Bu okullarda öğrenciler daha iç içe eğitim görüyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) planını bilmiyoruz. Belki yaklaşan yarıyıl tatiline kadar yüz yüze devam etmek isteniyor. Ya da okullardaki vaka sayısındaki artışa göre MEB'in bir 'B planı' vardır.

Ama Omicron varyantı diğerlerine benzemiyor, ABD ve Avrupa'da ışık hızıyla yayılıyor. Bazı ülkeler kapanmaya ve maske zorunluluğuna geçti. Bizde de vaka sayıları hızla artmaya başladı.

Erken kalkan, yol alır! Önce acilen maske zorunluluğu getirilmeli! Ardından ilk-ortalise kademesindeki okullara da isterlerse hibrit modele geçme insiyatifi verilmeli.

***



DEFİNECİLERİN ÜZERİNE KADIN DÜŞMESİ…

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın vatandaş düştü.

Rukiye U., düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılırken, defineciler ise kaçtı.







Şansa yaşıyoruz! Bu olay, yıldırım çarpma ihtimalinden bile düşük! Her ay bir defineci haberi okuyoruz. 200 metre tünel kazmak nedir yahu? Asıl sorulması gereken; hiç mi duyan olmadı?

Hep bir defineci haberi okuyoruz. Bizim defineciler kaza kaza bir gün petrolü de bulacaklar!

Haberlerde 'defineci' tanımı çok naif kaçıyor. Aslında kaçak kazı yapan defineciler hırsızın kralı, herkese ait olan kültür miraslarını çalıyorlar!

***



YAPAY ZEKAYA DA İNSAN LAZIM

ABD'de 10 yaşında bir kız, Amazon'un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa'ya "Bana bir challenge (meydan okuma) önerir misin?" diye sordu. Alexa da çocuğa prizin yarısına kadar soktuğu fişe bozuk para değdirmesini söyledi. Neyse ki, çocuğun annesi olaya müdahale ederek kızını durdurdu.







Medyada yapay zekayı göklere çıkaran birçok araştırma ve haber okuyoruz. "Gelecek yapay zekada" deniliyor ama Alexa örneğinde olduğu gibi yapay zekaya da bir el freni, insan zekası lazım!

***



TRAFİK MAGANDALARINA ÖZEL YOL

İstanbul Ümraniye'de tünel içerisinde drift yapan A. A. adlı sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilirken ehliyeti daimi olarak iptal edildi. İşte bize böyle güzel ceza haberleriyle gelin.







Görüntüleri izledim, arkadan gelen araçlar son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Bir drift uğruna başkalarının hayatını riske atanlara hapis cezası da verilmeli.

Bir de önerim olacak: Yollarımız 'hızlı ve öfkeli' dolu. Trafiğe kapalı özel alanlar belirlense ve bu alanlarda hız ve drift tutkunları heveslerini alsa. Bu uygulamadan güzel de gelir elde edilir.