Pitbull gibi tehlike arz eden köpekler sorunu, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüzünün parçalanmasıyla gündem oldu. Aslında birçok evladımız bu vahşi köpekler yüzünden ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler bile var.

Bu sorunu yıllardır yazıyorum. Yazınca da linç yiyoruz! Çünkü sosyal medyada güçlü bir köpeksever lobisi var. Söyledikleri de şu: "Pitbulların doğuştan saldırgan olduğunu destekleyecek bilimsel bilgi yok." Golden Retriever da bir köpek, hiç bu cinsin insanları parçaladığını gördünüz mü?

Uysal Pitbullar da var, bu noktada sahibinin tutumu fark yaratıyor. Ancak Pitbullar, çok güçlü oldukları için sahipleri onları bilinçsiz yetiştirirse tam bir yok ediciye dönüşüyor. Genelde gençler ve serseri tipler bu köpeği silah gibi yanında taşıyor.







Belediyeler ise sosyal medyadaki köpeksever lobisinden çekindikleri için başıboş köpekler ve Pitbull gibi tehlikeli köpeklere karşı önlem almıyor.

Aslında 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır' diye bir kanun var. Bu hükme uymayanlara hayvan başına 6.306 TL para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Bu köpeklerin bazı sahipleri uyanık, "Benim köpeğim melez" diyor. Hayır, efendim 2007'de yasaklı köpekler listesine yukarıda yazdığım ırkların melezleri de ilave edildi.

Başıma geldiği için biliyorum; çocuk parkında ağızlıksız, tasmasız Pitbull'u salıyorlar. Polisi arıyorsun, "Köpek saldırmadan biz müdahale edemiyoruz, zabıtayı arayın" diyorlar. Zabıtayı arıyorsun "Biz bir şey yapamayız, polisi ara" diyorlar! Yani bu vahşi köpekler birini parçalamadığı sürece harekete geçilmiyor! Kanun var ama uygulayan yok!

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KÖPEK TOPLAMA EKİBİ

Tehlikeli cins köpeklerin 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebileceği duyuruldu. Çip taktırmayana 11 bin TL ceza kesilecek ve köpeğine el konulacak.







Ne olacağını söyleyeyim; şimdi birçok insan Pitbull tarzı köpekleri sokağa bırakacak ve saldırılar artacak!

Pitbull gibi tehlikeli cinsler ve sahipsiz köpeklerin toplanması da büyük sorun. Haber videolarında izliyorsunuz; polis de Pitbull görünce kaçıyor. Bu köpekleri özel ekipler toplamalı. Ve her ilçe belediyesinde barınak kurulmalı.

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LOBİ HAREKETE GEÇTİ!

Köpeksever lobisi sosyal medyada #SokakHayvanları- SahipsizDeğil diye kampanya başlattı. Hürriyet yazarı Ömür Gedik şöyle tweet atmış: "Masum köpeklerin günahına giren, girecek olan ve bu konuda sessiz kalan, kafasını kuma gömen herkese Hayırsız Ada olayını hatırlatırım. Başınız beladan kurtulmaz, uyarıyorum..."







Bir hayvansever olarak Gedik'in hassasiyetini anlıyorum. Başıboş köpekler Osmanlı'dan beri bir sorun. Aslında bizim kadar sokakta kedi köpek besleyen, seven bir ülke de yok. Bu sevgi yurtdışında ödül alan belgesellere de konu oldu.

Gedik'in kendisi de biliyor, uygar hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi köpekler başıboş sürü halinde dolaşmıyor. Gedik'in Türkiye'de son dönemde hayvan haklarıyla ilgili çıkarılan yasalardan, açılan modern hayvan barınaklarından haberi yok mu?

Ben hükümetin bu meseleye hassas yaklaşacağına inanıyorum. Aslında toplanacak köpeklerin bakımında gönüllü çalışacak gerçek hayvanseverler de var. Ortak bir projeyle bu sorunu çözebiliriz.

İnşallah toplanan köpek dostlarımız modern, güzel barınaklarda hayatlarına devam eder.

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AKM'DE KAHVELER ROBOTTAN!

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) herkesin gurur duyduğu yeni bir kültür merkezi oldu! Haliyle AKM ile anılmak markalara ayrı bir değer katıyor.

Türk Telekom da son dönemde en çok AKM'ye yaptığı yatırımıyla gündemde.

Hep AKM'deki mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetleri konuşuluyor ama ünlü GSM şirketi, aynı zamanda binanın opera salonuna yedi yıllığına ismini de verdi.







Bu da şirketin sanat anlamında da AKM'deki projelere destek verecek mi sorusunu akıllara getirdi.

Konuyla ilgili Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge ile konuştum. Öge'nin 2005 yılından geçtiğimiz seneye kadar uzanan bir İstanbul Modern tecrübesi vardı. Şimdi bu tecrübesini teknoloji ile sanatı buluşturan projelerde hayata geçirmek istiyor.

Öge zaten Türk Telekom'un görme yetisi az olanlara "Günışığı", yine görme ve işitme engellilerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan "Sesli Adımlar" ve sesli kitap hizmeti "Telefon Kütüphanesi" gibi birçok devam eden faydalı uygulamaların olduğunu söyledi.







Öge, bu uygulamaların yanı sıra AKM'deki Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlere yenilikçi teknolojileri deneyimleme fırsatı sunacaklarını söyledi. AKM'de ziyaretçiler için kurulacak özel ağırlama alanında 5G altyapısına sahip Robot Cafe hizmete girecekmiş.

Kahveleri bir robot hazırlayıp sunacak.

Wi-Fi bağlantı noktaları ile AKM'deki etkinlik, atölye çalışmalarına da katkılarda bulunacakları belirten Öge, AKM'nin kültür-sanat takvimindeki etkinliklerde de sorumluluk üstlenebileceklerini söyledi.

Özetle AKM, sanatın birçok alanında hizmet verecek gibi gözüküyor.

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EKONOMİ İYİYE GİDERKEN 'KAPANIRSAK'...

ABD'de yeni Kovid vakalarının yüzde 75'i Omicron. İngiltere'de geçen hafta yaklaşık 1,2 milyon kişiye Kovid bulaştı, bu bir rekor.

İtalya ve Yunanistan açık havada maske takmayı yeniden zorunlu kıldı. Hollanda kapanmaya gitti. Bize göre aşılanma oranı yüksek ve nüfusu düşük olan Avrupa ülkeleri Omicron'a teslim oldu. Görünen köy kılavuz istemez.

Hemen şimdi önlem almazsak yine ülkece kapanmak zorunda kalırız.

Tam da döviz kurlarını düşürdüğümüz, ekonominin düzelmeye başladığı bir dönemde kapanmanın faturası ağır olur!