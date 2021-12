Twitter'da 'MedyaAdamı' adlı bir hesapta CHP'nin yayın organı Halk TV'de, "Basının tamamı şu an yandaş ve iktidarın elinde" denildi.

"Buyursunlar Türkiye'de fondaş medya" diye bu görsel paylaşıldı. Ezber bozucu bir liste değil mi?

Öncelikle görseldeki yayın organlarını 'solcu', 'Kemalist muhalif', 'muhalif', 'yabancı kaynaklı muhalif' ve 'fondaş' diye gruplara ayırmak lazım.

Örneğin Cumhuriyet için 'fondaş' diyemeyiz, listede başka 'fondaş' olmayan yayın organları da var.

Peki, Deutsche Welle, BBC Türkçe, Sputnik TR gibi yabancı kaynaklı haber sitelerini hangi kategoriye koymamız gerekiyor? Bu siteler objektif haber de yapıyor, manipülasyon da... (bkz. 'Türkiye'de Çerkezler asimilasyona uğradı' haberine) 'Atatürk çok alkol aldığı için siroz' oldu spotlu haber yapan Euronews'u da listeye koymayı unutmuşlar!







İNTERNETTE MEDYA...

Son dönemde muhalif çizgiye girdi diyebileceğimiz yayınlar yapan Habertürk'ü de unutmuşlar!

Çok izlenen ana akım TV kanalları genelde 'yandaş' kategorisine konuyor.

Evet, bazen medya kuruluşları yapmadıkları haberler için de değerlidir ama çoğu ana akım TV kanalı, muhalif çizgisiyle tanınan Fox TV gibi etkili yayın yapmıyor.

Haber kanalları arasında iktidara yakın gözüken NTV ve CNN TÜRK ise özellikle tartışma programlarında hep aynı yıpranmış ya da hitabet yeteneği zayıf isimleri çıkarıyorlar. Böylece gündem olamıyorlar.

Sosyal medyaya bile konu olmamayı başarıyorlar!

Yazılı basına gelirsek; Milliyet, Posta muhalifler tarafından 'yandaş' görülüyorlar, lakin bu gazetelerin son dönemde hangi manşetinin ya da köşe yazısının ses getirdiğini hatırlıyorsunuz?

Bir zamanların amiral gemisi Hürriyet de son dönemde etkisiz kalmadı mı? Uzun zamandır ses getiren bir manşeti yok, birinci sayfa genelde sosyal medya ağırlıklı haberlerle dolu.

Hürriyet'in Ahmet Hakan'dan başka linç yiyen yazarı da yok!

Yeni Şafak, Yeni Akit gibi 'yandaş' kabul edilen medya organlarında önemli haberler yapılıyor ama onların da tirajları düşük, internette de muhalif basın kadar etkili değiller. Medyaya dair değerlendirme yapılırken yerel medya genelde göz ardı ediliyor. Halbuki ana akımda yer bulamayan birçok şehirde, yerel medyada yapılan haberler çok değerli.

Büyük markaların reklam pastasından pay alamayan yerel medya gazeteleri; çok okunmak, bulundukları şehirde söz sahibi olmak ve reklam alabilmek için genelde muhalif çizgide yayın yapıyorlar. Ve çoğunun da internet sitesi var.

Listedeki yayın organlarının hepsi internette yayın yapıyor. Sözcü gibi hem internette hem de yazılı basında güçlü olanlar da var. Ama muhalifi, fondaşı, yabancı sermayeli muhalifi vs. hepsinin güçlü olduğu alan internet!

Gündem olmuş bir olayı Google'da aradığınızda haberin kaynağı yerli ve milli gazetelerden biri olsa bile genelde o haberi muhalif medyadan okuyorsunuz. Google'daki aramalarda ilk sayfada önünüze hep muhalif medya çıkıyor. Aslında bu da bir tartışma konusu! Doların hızla düşüş yaşadığı günlerde ilk aramada 'Dolar TL' modülünü göstermeyen Google, acaba muhalif basını öne çıkarıyor olabilir mi? Elbette muhalif medya internette güçlü ama Google, Twitter, Facebook'un manipülasyon karnesi çok kabarık. Bu yüzden internet devlerinin CEO'ları ABD parlamentosunda bile ifade verdiler. Yani her şey olabilir!

Bir de son dönemin en popüler gazetecilik faaliyeti sokak röportajları var! Asıl sert, etkili muhalefet, sokak röportajlarında yapılıyor ve internette çok izleniyor.

Medyada yerli ve milli yayın politikası içerisinde tek güçlü, en çok takip edilen ve gündem belirleme gücüne sahip olan medya kuruluşları;

Sabah, a Haber ve atv diyebiliriz.

Zaten bu yüzden bu medya kuruluşları sürekli linç ediliyor ve muhalif kesim tarafından iptal kültürüne (cancel culture) maruz bırakılıyorlar.

Özetle yazılı basındaki hızlı tiraj düşüşünü ve muhalif medyanın internetteki gücünü de hesaba katarsak, aslında iktidarın sanıldığı gibi medyaya hakim olmadığını söyleyebiliriz.

***



KEDİLERİN AVCILIK YETENEĞİ AZALIYOR MU?

Gazeteci Mehmet Ali Önel, "Sokak köpekleri için ortalığa saçılan mamalar, fare sayısını artırmış..." notuyla farelerin köpek mamasına gömülmüş fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf ağustos ayında çekilmiş ve başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde fare sayısının arttığına dair haberler yapılmıştı.

Farelerin de maşallahı varmış, kedi kadar büyükmüş!







İstanbul'da kentsel dönüşüm nedeniyle binaların boşaltılıp yıkıldığı semtlerde, yuvasız ve aç kalan farelerin etrafa yayıldığını duyuyorduk.

Halbuki İstanbul kedi cenneti. Neden fare popülasyonu arttı ki?

Sakın bu yazıdan sonra "Kedi ve köpeklerin mamasına mı taktınız?" diye sormayın.

Özellikle soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızın mama ve suya daha çok ihtiyaçları var!

Kedi ve köpek dostlarımızı çok seviyoruz, lakin doğanın da bir dengesi var.

Özellikle kediler şehrin her köşesine konan hazır mamaları yiye yiye üstün avcılık yeteneklerinden uzaklaşmış olabilirler!

***



'PAVYONCU DAYI GASPAR'!

'Irreversible', 'Climax' gibi başyapıtlara imza atan çağdaş Fransız Sineması'nın 'yaramaz çocuğu', bol ödüllü yönetmeni Gaspar Noe'in 2019 yılında çekilen bu fotoğrafı, bugünlerde sosyal medyada gündem oldu.







Ünlü aktris Paz De la Huerta ile Cannes'da çekilen bu eski fotoğraf neden bu kadar çok ilgi çekti? Bu sorunun yanıtı Noe'nin görünüşünde gizli.

Twitter'daki goygoycular bu fotoğraf için neler neler yazmadılar ki... "Yönetmenlikten para kazanamayınca taksiciliğe başlamış", "Gaspar Abi türkü bar açmış", "Yüksek bütçeli Onur Ünlü", "Aksaray'daki pavyoncu dayılar gibi" yorumlar yapıldı.

Gaspar Noe'in bu yorumlardan haberi var mı acaba? Okusa eminim bir film konusu çıkarır.

***



Altyazı

"Sürekli yanlış yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ulan şu an acaba neyi yanlış yapıyorum demekten o kadar yoruldum ki... Bunun nasıl kötü bir şey olduğunu sana anlatamam." (Nuh Tepesi)