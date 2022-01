Cristiano Ronaldo, Manchester'daki evine oksijen kabini yaptırdı. Ronaldo yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.

Ronaldo kadar vücuduna yatırım yapan bir futbolcu yoktur herhalde. Her kaldığı evde kondisyon salonu kuran Portekizli yıldız, Manchester'daki evine ayrıca 50 bin dolara buz odası ve şimdi de oksijen kabini yaptırdı.

Futbolcular oksijen kabinini genelde sakatlıktan çabuk çıkmak için kullanıyorlar. Ama oksijenin yeni faydaları ortaya çıkmaya başladı.







OKSİJENİN FAYDALARI

Ronaldo'nun iki yıl önce Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan araştırmadan haberi var mı bilmiyorum? Bilim insanları, bir tür oksijen terapisi kullanarak yaşlanmanın iki göstergesi; telomer uzunluğu ve hücre yaşlanması birikimini tersine çevirmeye başladı.

İnsan yaşlandıkça kromozom uçlarındaki koruyucu başlıklar (telomer) kısalır ve işlev bozukluğu bulunan hücrelerin sayısı artar.

64 yaş üstü 35 yetişkinin dahil olduğu klinik deneyde hiperbarik oksijen terapisi adı verilen yöntemle yaşlanma sürecinin bu iki göstergesinin önüne geçildi. Deneye katılanlara, üç ay boyunca, haftada beş gün, günde 90 dakika basınçlı odalara konarak saf oksijen verildi.

Deneyin sonunda katılımcıların telomerlerinin boyunun ortalama yüzde 20 arttığı, yaşlanan hücrelerinse yüzde 37'ye varan oranda azaldığı görüldü. Araştırmada dikkat çekici unsur ise, yaşam tarzının değiştirilmesiyle ulaşılabilecek seviyelerin çok ötesinde bir telomer uzaması seviyesine ulaşılması.







Yemesine içmesine, uykusuna, kondisyonuna vs. her şeye dikkat eden ve 36 yaşında olmasına karşın formundan bir şey kaybetmeyen Ronaldo'nun 2018'de Juventus için girdiği sağlık kontrolünde vücut yaşı 20 çıkmıştı. Hadi şimdi 25 olsun!

Ronaldo kendine böyle bakmaya devam ederse, oksijen kabini desteğiyle 40-42 yaşına kadar futbol oynar herhalde!

Herkesin oksijen kabini ya da oksijen tedavisi alacak gücü olmayabilir ama araştırmalar hava kirliliğin sigaradan bile daha zararlı olduğu gösteriyor. Havası temiz bir yerde yaşamanın bile sağlığımıza büyük faydası var!

***



İYİ FIRSAT! 22 TL SİGARA + ÇAY-KAHVE = 13505 TL

Son zamlarından sonra en çok satan yabancı sigaraların fiyatları 24-25 TL arasında olacak. Ekonomik sigaralar bile 21.5-22 TL'ye satılacak.

Bu zamlar muhtemelen kaçak sigaraya rağbeti artırır. Sarma tütüne geçenlerin de sayısı artar.

Düzenli sigara otlakçıları da arkadaş ortamlarından dışlanabilir!

Yeni yıla da girmişken, bu yeni zamlar sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat aslında. Sigarayı bırakmanın sağlık açısından faydalarından bahsetmeme gerek yok herhalde.







Günde 22 TL'lik bir paket sigara içiyorsanız, sigara altlığı için abur-cubura, çaya, kahveye, çakmağa, naneli sakıza vs. en düşük ihtimalle günde 15 lira harcasanız, bu da günde toplamda 37 lira eder.

Aslında dışarıda sadece bir kahve 15-20 liradan başlıyor.

Minik hesapla 37x365 gün=13 bin 505 lira eder!

Bu parayla birkaç günlüğüne tatile çıkabilir, yeni model bir cep telefonu alabilirsiniz.

Ve ayrıca kül tablası gibi kokmazsınız, yediğiniz içtiğinizden zevk alırsınız, hafif bir yokuş çıkarken tıkanmazsınız vs. Sigarayı bırakmanın faydaları saymakla bitmez.

***



PİTBULL CEZALARI BAŞLADI

Önceki gün Sivas'ta E.B. isimli 16 yaşındaki gence pitbull cinsi yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirdiği için 14 bin 982 TL ceza kesildi. Genç neye uğradığını anlayamamış!







İşte yasayı uygulamak budur! Madem pitbull gezdiriyorsun, o ağızlığı takacaksın!

Bu arada şehir merkezinden uzak alanlara bırakılan tehlikeli köpeklerin sayısı da arttı. İlçe belediyeleri acilen modern hayvan barınakları kurmalı.

***



YASEMİN NE YAPSIN?

İzzet Özilhan'la evlendikten ve iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, artık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.







Ancak Özilhan'ın pikan cevizi kullanarak verdiği son atıştırmalık tarifi tepki çekti.

Meğer pikan cevizinin kilosu 760 liraymış. Özilhan'a "Türkiye'nin şartlarını bilmiyor musun, nasıl böyle bir tarif verirsin?" diye kızanlar oldu. Yahu Özilhan'ın yaşam standartları belli. Ne yapsın pikan cevizi yerine, susam mı yesin!

Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor işte. Merak etmiyorsanız, takip etmezsiniz!

***



ORMANLAR İÇİN GÜZEL HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" açıklaması geldi.







Özel şirketlerle ihale yoluyla ya da Rusya'dan uçak kiralayarak bu iş olmazdı zaten.

Yeni alımlarla yaza kadar güçlü bir yangın söndürme filomuz olacak gibi gözüküyor.

Şimdiden gelecek temmuz ve ağustos ayları için planlar hazırlanmalı. Bu iki kritik ayda ormanlardaki riskli bölgelerde piknik yapmak, hatta sigara içmek bile yasaklanmalı.

Özellikle ormana şişe atanlara ağır para cezası kesilmeli. Çünkü kırık cam parçaları mercek görevi görüp yangın çıkarıyor!

Orman köylerindeki göçleri azaltacak tedbirler alınmalı, orman muhafaza memurları orman köylülerinden seçilmeli.

***



ÇİZERLERİN DE MORALİ BOZUK

Eskiden yeni yıla girerken insanlar daha pozitif ve umutlu olurdu. Galiba 2020 kırılma yılı oldu. Doğal felaketlere, Kovid-19 salgını ve pandemi yasakları eklenince kâbus dolu bir yıl geçirdik.







2021'e girerken de genel hava iyimser değildi. Kısmi normalleşme, umutları artırmıştı ama önce Delta, ardından Omicron varyantı ortaya çıkınca insanlar yine umutsuzluğa kapıldı. En kötüsü salgınla mücadelede de bir bıkkınlık yaşanıyor olması!

Örneğin 2022 için çizilen şu karikatüre bakar mısınız; açlık, iklim değişikliği, fake news (yalan haber), Kovid, siyasi kutuplaşma, savaş sorunları ön plana çıkarılmış.

Karikatüristlerde bile moral bozukluğu var.