Türkiye Özel Okullar Derneği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2022-2023 öğretim yılı özel okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62.98 olduğu görülmektedir..." ifadesi yer alıyordu.

Sonra bu paylaşım kaldırıldı ve şöyle bir açıklama geldi: "Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır... TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınacak..."

Veliler de buna inandı mı sandınız? Ortada bir algı çalışması var! Hem yüzde 62.98 zamma gelecek tepkiyi ölçtüler hem de velileri yeni zam oranına alıştırdılar. Şimdi zam oranının yüzde 30-40 arasında olacağı konuşuluyor.

Önce yüzde 60 telaffuz edilirse veliler yüzde 40 zamma daha çabuk alışır diye düşündüler herhalde. Doğrusu insan psikolojini iyi biliyorlar!

Daha önce de yazdım; birçok özel okul, öğretmenlerini yoğun mesai karşılığında düşük maaşa çalıştırıyor. Öğretmenler okul kapandıktan sonra 1 saat etüde kalmak zorundalar. Cumartesi günleri de kurs için okula gidiyorlar ama çoğu öğretmen mesai ücreti alamıyor.

Bazı vakıflara bağlı özel okullar ve yabancı okullarda öğretmenlerin çalışma şartları daha iyi olabilir ama genele bakıldığında özellerdeki öğretmenler, devlet okullarındaki meslektaşlarından daha zor şartlarda daha düşük maaşa çalışıyorlar.







KÖTÜNÜN İYİSİ!

Mutsuz bir öğretmenden istediğiniz verimi alamazsınız! Çünkü öğretmen önce kredi kartlarını nasıl ödeyeceğini, ay sonunu nasıl getireceğini düşünür!

Peki, öğretmene düşük maaş veren özel okullar, öğrenci başına yıllık 50 bin-120 bin arası aldıkları ücretleri nereye harcıyorlar? Akademik başarıyı öğretmenle sağlarsınız. Öğretmene para vermiyorlarsa velilere ne vaat ediyorlar?

Çoğu özel okullar 'isim' satıyor sadece! Ne kapalı büyük yüzme havuzları, jimnastik, basketbol salonları var, ne de klasik piyanoları... Çoğu özel okulun bahçesi ve sınıfları devlet okullarından küçük!

Aileler genelde kendi gelir seviyelerine denk ailelerin çocukları ile daha güvenli ortamda, daha fazla yabancı dil eğitimi almaları için çocuklarını özel okullara yolluyorlar. Yani özel okulların genelde tercih edilme nedeni kötünün iyisi olmaları!

Ancak pandeminin de etkisiyle bazı aileler çocuklarını özel okullardan alıp devlet okullarına yollamaya başladı. Yabancı dil açığını özel hocalarla kapatıyorlar!

Umarım özel okullar zam oranlarını belirlerken mevcut eğitim sisteminde sadece kötünün iyisi olduklarının bilincinde olurlar!







BATARYA ARAÇTAN DAHA ÖNEMLİ

Yerli otomobil üretilecek olmasına bu ülkede yaşayan herkesin gurur duyması gerekir. Geç bile kaldık.

TOGG'un ABD'deki tanıtımına giden gazetecilerden değilim ama TOGG'un tasarım açısından başarılı olduğunu söylemek için ABD'ye gitmeye de gerek yok.

Aslında batarya, tasarımdan da önemli bir konu! TOGG ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulacak olan 'Si- Ro' isimli batarya fabrikası, TOGG SUV model aracından bile önemli!

Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüşümde asıl kritik viraj batarya üretimi! Ama ABD'ye giden gazeteciler batarya konusuna fazla değinmemişler!

Oysa TOGG'da kullanılacak bataryanın kapasitesi, kat ettiği km. mesafe, sarj süresi ve şarj üniteleri araçların kendisinden daha önemli!







ORTA GELİRLİ TOGG ALABİLECEK Mİ?

Bir diğer önemli konu ise TOGG araçlarının fiyatları.

Medyada tanıtılan TOGG'un SUV modeli, üst segment müşteri kitlesine hitap ediyor. Ama dünyada otomotiv firmalarının temel stratejisi benzinliden elektrikli motora mümkün olan en düşük maliyetle geçmek.

Peki, yerli elektrikli araç üretilecek diye sevinen orta gelirli vatandaş, TOGG alabilecek mi?

Normalde TOGG için beş model belirlendi, adım adım bu modellerde üretime geçilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'un C segmentindeki ilk aracı SUV pazarına çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modellerinin üretimine başlanacak.

İlk üretim SUV olsun, gücümüzü ortaya koyalım diye bir strateji de yürütülüyor olabilir? Galiba Türk halkının en çok tercih edeceği 'C segment sedan' için biraz daha beklenilecek!

TOGG'un C segmentindeki SUV aracının fiyatı ne olacak? Şimdiden fiyatı tahmin etmek zor ama içten yanmalı C segment SUV araçlar 584 binden başlıyor, 764 bin liraya kadar uzanıyor. TOGG C segmentindeki SUV'u elektrikli olacağı için fiyatı da içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek olacak!

Yerli müşteri de kararını 2023 yılında TOGG'u yabancı elektrikli araçlarla karşılaştırarak verir diye düşünüyorum.

Belki de SUV modelde öncelikli olarak yabancı piyasa düşünülüyor. SUV modelle TOGG'un reklamı yapılıp sonra yerli müşteriye ulaşılabilir fiyat ve imkanlarda sedan araç sunmak gibi bir strateji de yürütülüyor olabilir!

ABD'deki tanıtımda bence "Önce SUV mu yoksa sedan mı piyasaya sürülmeli?", "Orta gelirlinin TOGG almaya ekonomik gücü yetecek mi?", "C segmentinde yabancı rakiplere göre avantajlarımız neler olacak?" soruları da konuşulmalıydı. Gördüğüm kadarıyla bu soruları da soran olmamış! Bari ben sormuş olayım!

Dünyada otomotiv devleri, elektrikli araçta önce geniş halk kitlelerin benimseyebileceği, benzinden elektriğe geçmeye ikna olabileceği ekonomik modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim stratejimiz de bu olmalı.







MASKE! MASKE! MASKE!

Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. Bize göre oran çok düşük ama 11 Ocak'tan itibaren ülke genelinde 2 metrelik mesafenin korunmadığı açık alanlarda bile maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Çünkü Omicron açık alanda da bulaşabilen etkili bir varyant. Çok hızlı yayılıyor.

Türkiye'de 6 Ocak'ta vaka sayısı 66 bine ulaştı. Vakalar artınca hemen okulların kapatılıp kapatılmayacağı tartışılıyor. Hâlbuki ilk alınması gereken tedbir mesafe, koruma ve maske takma zorunluluğu olmalı.

Öğrenciler maske takmadığı için okullarda vaka sayısı artıyor!







Altyazı

"Değerini bilmiyorsa onun için mücadele etmenin bir anlamı yok." (LEON)