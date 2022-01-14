Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerine hazırlandığı bu günlerde enflasyondaki tırmanışın önüne geçmek için altı temel gıda maddesinde fiyatların sınırlandırılması talimatını verdi.

Avrupa çapında fiyatların enerjinin yükselen maliyeti nedeniyle arttığını belirten Orban, şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süte fiyat sınırlandırması uygulayacağını açıkladı.

Orban'ın talimatına göre bu ürünler gelecek aydan itibaren 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satılacak.

Orban vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini de dondurmuştu.

İşte seçim kazandıracak yöntem bu. İlkbahardaki genel seçimlerde Orban'ın kazanacağına dair bahse girerim!

Türkiye'de de bazı temel gıda ürünlerine zam yasağı getirilse... Hatta bu ürünler ekim, kasım ayındaki fiyatlar üzerinden satılsa... Ve bu indirimden sadece dar ve orta gelirliler faydalansa vatandaş rahat bir nefes alır.

"O zaman marketler yağ, şeker, un, süt, yumurta" satmaz diyebilirsiniz. Türkiye'de üretilen temel gıda maddeleri için her şekilde bir formül bulunur. Macaristan bunu yapıyor, Türkiye neden yapamasın?







ROBİN HOOD VERGİSİ!

Temel gıdalarda indirim için zenginlerden Robin Hood vari 'servet vergisi' alınabilir. Çünkü zenginler ekonomik krizde daha da zengin oldular!

Türkiye'de servet unsurları üzerinden alınan vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 1 civarında. Oysa Fransa'da bu oran yüzde 4.4, Kanada'da yüzde 3.9, İngiltere'de yüzde 4.2 civarında! Yani devlet bu vergiyi alsa kimsenin itirazı olamaz!

AK Parti, üretim ve istihdam artsın diye şirketlerin, ticaretle uğraşanların önünü hep açtı. Ekonomi iyiyken büyük paralar kazanan bazı dev şirketler son dönemde servetlerini yurt dışına taşıdı! Birçok zengin ise yatırım yapmak yerine parasını dövizde ve faizde tutuyor.

Son bir yılda Türkiye'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan kişi sayısı yüzde 65 artışla 511 bin 685'e yükseldi. Türkiye'nin nüfusu ise 84 milyon!

Türkiye'de de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5'ini alırken, en yoksul yüzde 50'nin payı sadece yüzde 12. Yüzde 10'dan alınacak servet vergisi, temel gıda ürünleri hatta elektrik ve doğal gaz da indirime harcansa dar ve orta gelirli vatandaşlar nefes alır!

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ERSOY'UN ELİ YOK MU?

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Doğru karar. Şemsiye tutmak subayın görevi mi? Ayrıca ortaya çıkan görüntü de hiç hoş değil.







Bir oturuşta beş kilo et yediğini kahkahalarla anlatan ve bu yüzden yürüyemeyen Ersoy'un şemsiye tutacak eli yok mu? Ya da Ersoy'un şemsiye tutacak bir yardımcıya verecek parası yok mu?

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BALOTELLİ BİLE KORSAN İZLİYORSA...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı maçta verilen penaltı kararına Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Balotelli, Instagram'dan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Ancak paylaşım için kullandığı fotoğrafı maçı korsan yayınlayan siteden çekmişti!

Milyon dolarlar kazanan Balotelli bile korsan yayın izliyorsa yayıncı kuruluş beIN Sports nasıl para kazanacak? Türkiye'de her 100 izleyiciden 60'ının maçları korsan sitelerden izlediği tahmin ediliyor.







beIN Sports'un, kaçak izlenme oranının yüzde 35'e düşmesine bile razı olduğu konuşuluyor. Yayıncı kuruluşun abone sayısı artsa kulüpler daha çok kazanacak ve daha iyi transferler yapacak. Korsan yayın izleyenler aslında tuttukları takımlara zarar veriyor. Hükümet kaçak yayınları önleyici tedbirler almalı. Yayıncı kuruluş da müşteri dostu abonelik sistemini yaygınlaştırmalı. Daha düşük abonelik ücretiyle sürümden kazanma denenmeli!

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ACUN'A BELGESEL ÖNERİSİ

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ilk hedefinin Premier Lig'e yükselip orada 'Big Six', altı büyük takımı zorlamak olduğunu açıkladı. Acun'un ne kadar zor bir işe kalkıştığını anlaması için harika bir loser (kaybediş) belgeseli 'Sunderland 'Til I Die'yı izlemesini öneririm. Belgesel Sunderland'i Premier Lig'den küme düştükten sonra toparlanmaya çalıştığı 2017-2018 sezonu boyunca takip ediyor. Netflix bile bu belgeseli çektiğine pişman oldu çünkü takım kabus dolu iki sezon geçirdi.







Sunderland'i satın alanlar da aynı Acun gibi iddialıydı ama takımı satmak zorunda kaldı. Sunderland hâlâ Premier Lig'e çıkmaya uğraşıyor. Championship'de mücadele o kadar zorlu ki, her şeyi en iyi şekilde yönetmeniz bile yetmiyor! Çünkü Premier Lig futbolun zirvesi.

Hull City ise şu anda 19. sırada ve küme düşme tehlikesi yaşıyor. Tabii Acun bu ne yapacağı belli olmaz.

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VİRÜS HAVADA NE KADAR KALIYOR?

Otobüslerden, restoranlardan, marketlerden hep maske kavgası haberleri geliyor. Kapalı mekânlarda maske takmayan birçok sorumsuz insan var.

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmaya göre koronavirüs, havaya uçtuktan sonraki 20 dakika içinde insanlara bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybediyor. Kaybın çoğu ise ilk beş dakika içinde gerçekleşiyor. Bu haber bile maske takmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Defalarca yazdım maske yasağı tekrar getirilmeli!

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BORÇ İÇİN SMS'LE TEHDİT EDEN AVUKATLAR

Bir GSM şirketinin abonesine yönelik, 290 liralık borcu için üst üste "Haciz memurları yönlendirdik" mesajı atan hukuk bürosunun sahibi hakkında dava açıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen avukat, görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Bu gibi durumlarda genelde borçlu korkup hemen ödemeyi yapıyor ve birçok hukuk bürosu da telefon görüşmesi ya da SMS'le tehdit yolunu tercih ediyor.

Çünkü icra yolunu tercih etseler yediemin bedeli gibi masraflar ödeyince astarı yüzünden pahalıya geliyor.

Özetle avukatlar işlerini yapmak yerine taciz ya da tehdit ediyorlar bu da yasalarda suç! SMS ya da telefon görüşmesiyle sizi korkutan ya da tehdit edenlere karşı hakkınızı arayın!